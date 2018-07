Na estreia de Givanildo Oliveira, Náutico esbarra no Bahia e empata sem gols

Nas últimas seis rodadas, o clube pernambucano venceu apenas um jogo e ainda acumulou dois empates e três derrotas. A queda de rendimento culminou na saída do técnico Alexandre Gallo e deixou o time mais distante do G4, a zona de acesso, com 32 pontos. Os baianos acumulam seis jogos de invencibilidade, com três vitórias e três empates. O time segue se aproximando dos líderes, com 36 pontos.

O Bahia sentiu bastante a ausência do meia Renato Cajá no meio de campo. Sem o camisa 10, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Guto Ferreira apostou no setor em Régis, que possui características bem diferentes. Afinal, é mais condutor de bola do que articulador.

Se o adversário encontrou dificuldades no ataque, o Náutico aproveitou a velocidade para criar as melhores chances do jogo. Apesar disso, não conseguiu chegar ao gol, nem mesmo quando ficou com um jogador a mais a partir dos 23 minutos do segundo tempo. Os baianos tiveram o lateral-esquerdo Moisés expulso.

A melhor oportunidade da partida foi do clube baiano. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o meia Renan Oliveira concluiu de fora da área e acertou a trave direita do goleiro Julio Cesar. Na sobra, o atacante Roni errou o chute.

Pela 25.ª rodada, nesta terça-feira, às 19h15, o Náutico volta a campo para enfrentar o Joinville, na Arena Joinville, em Joinville (SC). Enquanto isso, o Bahia encara o Paysandu, no mesmo dia e horário, no estádio Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 x 0 BAHIA

NÁUTICO - Julio Cesar; Walber, Rafael Pereira, Adalberto e Gastón Filgueira; João Ananias (Esquerdinha), Rodrigo Souza (Negretti) e Renan Oliveira; Roni, Bérgson e Jefferson Nem (Vinícius). Técnico: Givanildo Oliveira.

BAHIA - Muriel; Eduardo (Tinga), Tiago, Jackson e Moisés; Juninho, Luiz Antônio e Régis (João Paulo); Allano, Edigar Junio e Hernane (Victor Rangel). Técnico: Guto Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Bergson, Walber e Rafael Pereira (Náutico); Moisés, Eduardo e Régis (Náutico).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 65.970,00.

PÚBLICO - 4.859 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).