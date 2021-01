Na estreia de Gustavo Morínigo, Coritiba faz duelo contra a degola com o Vasco

O Coritiba aposta na estreia do técnico paraguaio Gustavo Morínigo para encerrar o jejum de dez jogos sem vitórias justamente em um duelo direto na briga contra o rebaixamento. Neste sábado, o time enfrenta o Vasco, às 21 horas, em São Januário, pela 30.ª rodada do Brasileirão.

Com sete derrotas e três empates nas últimas dez partidas, o Coritiba amarga a lanterna, com 22 pontos, dez a menos do que o Fortaleza, primeiro time fora da zona de rebaixamento. E faltam só nove rodadas para o fim do Brasileirão.

Contratado na semana passada, Gustavo Morínigo acompanhou o empate sem gols no clássico com o Athletico-PR das tribunas do estádio Couto Pereira. Na ocasião, o time foi comandado pelo auxiliar fixo Júlio Sérgio. Apesar da situação delicada, o treinador adota um discurso otimista.

"O grupo está respondendo bem aos trabalhos, estamos exigindo o máximo em cada treinamento. É assim que tem que ser. Seguir batalhando para poder permanecer na primeira divisão. Enquanto a gente tiver possibilidades, vamos deixar tudo em campo", disse Morínigo.

Em relação ao clássico, o treinador vai fazer mudanças na escalação. No ataque, Robson cumpre suspensão e deve ser substituído por Neílton. Já Cerutti é dúvida. Por outro lado, o lateral Jonathan e o meia Mattheus Oliveira retornam. Os volantes Matheus Galdezano e Matheus Sales, além do meia Rafinha, continuam no departamento médico.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA - Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e Guilherme Biro (Jonathan); Hugo Moura, Nathan Silva e Sarrafiore; Pablo Thomaz (Cerutti), Neílton e Ricardo Oliveira. Técnico: Gustavo Morínigo.