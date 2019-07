Na estreia de Jesus e Rafinha, Flamengo encara a força do Athletico-PR em Curitiba

Na estreia de seus dois reforços que vieram da Europa na intertemporada, o lateral Rafinha e o técnico Jorge Jesus, o Flamengo vai à Arena da Baixada, às 21h30 desta quarta-feira, em busca de um resultado que possa deixá-lo próximo da classificação às semifinais da Copa do Brasil no confronto contra o Athletico-PR.

O português, que foi apresentado no dia 10 de junho, passou a fazer parte da rotina do clube rubro-negro desde o dia 20 do mesmo mês, fez apenas um jogo-treino contra o Madureira, na Gávea, no último dia 29, e deu apenas uma entrevista coletiva em todo este período, terá a primeira chance de mostrar se sua filosofia de trabalho pode vingar no futebol brasileiro, em um jogo que promete ser movimentado.

Já o lateral-direito, que encerrou uma passagem de 13 anos pelo futebol europeu - oito deles no Bayern de Munique - e desde o início do ano tinha um acordo verbal com o clube carioca, chegou ao Ninho do Urubu no último dia 25 assumindo a condição de titular e a promessa de se tornar um dos líderes do elenco.

Com passagem pelo Wolfsburg, da Alemanha, o atacante Bruno Henrique é um dos atletas confirmados na primeira escalação oficial do técnico luso no Brasil. Em entrevista antes do embarque para Curitiba, nesta terça-feira, ele comentou sobre a filosofia de trabalho, o rigor "europeu" de Jesus.

"A gente está conseguindo fazer o que ele pede. (Jorge Jesus) sempre frisa que somos um grupo que consegue assimilar fácil o que ele pede. Às vezes a gente não consegue, mas é normal. Ele está muito feliz com o desempenho de todos", garante o camisa 27, que deve atuar como segundo atacante ao lado de Gabriel Barbosa, numa parceria que já rendeu 27 gols na temporada - 13 de Bruno Henrique e 14 de Gabriel.

A formação com dois atacantes, por sinal, encerra um grande período no clube em que mudavam-se os treinadores, mas não o esquema tático. Fosse com Muricy Ramalho, Zé Ricardo, Maurício Barbieri, Dorival Junior ou Abel Braga, imperava o 4-3-3, com variações para o 4-5-1 e o 4-1-4-1. Agora, o "Mister" (como já afirmou que aceita ser chamado pelos atletas) resolveu implementar o 4-1-3-2, ou seja, com apenas um volante e uma proposta de muita "intensidade", tanto na criação quanto na retomada da bola.

Acompanhando a mudança na mentalidade da direção técnica, a escalação para a partida deve apresentar, inicialmente, três mudanças em relação à formação que comumente era adotada pelo antecessor do português, Abel Braga, demitido em junho.

Com a entrada de Rafinha na lateral direita, Pará, que vinha sendo titular, ficou até mesmo de fora da lista de relacionados para a viagem a Curitiba. Rodinei, agora, é o reserva imediato na posição.

No meio, em teoria sem um segundo volante de ofício, William Arão perde vaga e quem vai fazer sua função agora é o capitão Diego. Já Éverton Ribeiro, recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles sofrida durante a intertemporada, fica no banco e dá lugar a Vitinho no tripé de armação, completado pelo uruguaio Arrascaeta.

No lado do Athletico, as grandes mudanças em relação à escalação se dão na defesa. O técnico Tiago Nunes viu-se forçado a mexer no time com as saídas de Paulo André, que se aposentou e virou dirigente do clube, e do lateral-esquerdo Renan Lodi, agora reforço do Atlético de Madrid. Para a vaga no miolo de zaga, disputam vaga Lucas Halter e Robson Bambu, enquanto Márcio Azevedo assume o posto deixado por Lodi.

Ex-jogador do Flamengo de 2015 a 2017, Marcelo Cirino voltou ao clube paranaense, onde foi revelado, no ano passado. O atacante deve estar em campo na partida desta quarta-feira e aposta na força ofensiva da equipe da casa para vencer e jogar com o regulamento na partida de volta, marcada para o dia 17 no Maracanã.

"Temos que impor o nosso ritmo e fazer valer o mando de campo", apontou Cirino, autor de dois gols no último encontro entre as duas equipes, na derrota por 3 a 2 no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro deste ano.