Na estreia de Klopp em casa, Liverpool só empata na Liga Europa

Há menos de duas semanas no cargo, o técnico alemão Jurgen Klopp sabe que terá muito trabalho para moldar o Liverpool ao seu estilo de jogo. Em sua segunda partida no comando - empatou no último final de semana com o Tottenham, pelo Campeonato Inglês -, o seu time novamente ficou na igualdade na sua estreia no estádio Anfield Road, em Liverpool, nesta quinta-feira. Pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa, sofreu para ficar no 1 a 1 com o Rubin Kazan, da Rússia.

Em campo, o Liverpool sofreu para passar pela defesa russa e ainda viu o adversário sair na frente com Devic, aos 15 minutos de jogo. O empate só veio aos 37, com o turco Emre Can, quando o time inglês já tinha a vantagem de um jogador a mais. Mas, mesmo assim, nada de conseguir a vitória no segundo tempo.

Neste surpreendente Grupo B, o líder é o Sion, da Suíça, que chegou aos sete pontos ao derrotar o Bordeaux por 1 a 0, na França. Com três empates, o Liverpool é o segundo colocado, um ponto à frente dos franceses e dos russos do Rubin Kazan.

No Grupo D, nada de zebras. Mesmo com um time mesclado de titulares e reservas, o Napoli enfrentou o Midtjylland, na Dinamarca, e goleou por 4 a 1, assumindo a liderança isolada com nove pontos. Gabbiadini (duas vezes), Callejón e Higuain marcaram para os italianos. Na Polônia, Legia Varsóvia e Brugge empataram por 1 a 1 e conquistaram o primeiro ponto na competição, deixando o time dinamarquês tranquilo na segunda colocação, com seis.

Quem se destacou nesta quinta-feira foi o centroavante Fernandão, ex-Palmeiras, que marcou no último minuto o gol da vitória por 1 a 0 do Fenerbahçe sobre o Ajax, na Turquia. O resultado alçou o time turco para a segunda colocação do Grupo A, com quatro pontos. O líder é o surpreendente Molde, da Noruega, que em casa derrotou o Celtic por 3 a 1. As equipes holandesa e escocesa dividem o terceiro lugar com dois pontos.

Em outros jogos do dia, destaque para a goleada do Villarreal sobre o Dínamo Minsk por 4 a 0, na Espanha, pelo Grupo E. O time espanhol é o vice-líder com seis pontos, atrás do Rapid Viena, da Áustria, que manteve os 100% de aproveitamento ao bater o Viktoria Plzen por 3 a 2, em casa.

Os outros resultados foram: PAOK Thessaloniki 0 x 0 Krasnodar, Braga 3 x 2 Olympique de Marselha e Liberec 1 x 1 Groningen.