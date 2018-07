Na estreia de Leandro Damião, Santos ganha do Linense por 2 a 1

LINS - Na estreia do centroavante Leandro Damião, que teve que esperar um bom tempo para jogar por causa da demora para o pagamento de metade de seus direitos federativos ao Internacional, o Santos derrotou o Linense por 2 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O destaque foi outro atacante, Thiago Ribeiro, que marcou um gol e participou ativamente do segundo.

Agora com 16 pontos, o Santos segue tranquilo na liderança isolada do Grupo C, seis pontos à frente do São Bernardo. Na próxima rodada, voltará a jogar na Vila Belmiro. Será na terça, às 19h30, contra o Comercial. Já o Linense, em terceiro no Grupo A com sete pontos, enfrenta a Portuguesa, neste domingo, também às 19h30, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Em campo, o Santos não encontrou as mesmas facilidades das duas partidas anteriores, quando goleou Corinthians e Botafogo - ambos por 5 a 1, na Vila Belmiro. No acanhado estádio de Lins, o time de Oswaldo de Oliveira sentiu o fato de jogar em um gramado em pior estado e não conseguiu envolver o Linense no primeiro tempo. Leandro Damião correu bastante, mas o máximo que fez foi um gol corretamente anulado por estar em posição de impedimento.

Na segunda etapa, a partida ganhou mais emoção. Com Leandrinho no lugar de Arouca, o Santos começou a ser mais objetivo no ataque e o gol saiu aos 14 minutos. Primeiro, Thiago Ribeiro chutou na trave direita. O rebote foi santista e Cícero, na meia lua, achou o mesmo atacante livre dentro da área. Thiago Ribeiro limpou o goleiro e tocou para o gol vazio.

O que o Santos não esperava era sofrer o empate pouco tempo depois. Aos 16 minutos, após bate e rebate dentro da área e bola na trave de Aranha, ela sobrou para Rodrigo Tiuí tocar colocado no canto esquerdo baixo da meta santista.

Mesmo com a igualdade, o Santos não se abateu e aí apareceu a estrela de Thiago Ribeiro e do técnico Oswaldo de Oliveira, que aos 34 minutos colocou Stefano Yuri no lugar do cansado Leandro Damião. Quatro minutos mais tarde, o atacante roubou a bola na defesa e fez um ótimo lançamento na entrada da área. A bola sobrou limpa para o garoto, que tocou na saída do goleiro Anderson para decretar mais uma vitória santista.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 1 x 2 SANTOS

LINENSE - Anderson; Murilo Silva (Fernandinho), Alex Moraes, Fernando e João Lucas; Marcelo, Leandro Ferreira, Renan e Branquinho (Rodrigo Arroz); Rodrigo Tiuí (Marcinho) e Anselmo. Técnico: Bruno Quadros.

SANTOS - Aranha; Cicinho, Neto, Gustavo Henrique e Mena; Alan Santos, Arouca (Leandrinho), Geuvânio (Rildo), Cícero e Thiago Ribeiro; Leandro Damião (Stefano Yuri). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOLS - Thiago Ribeiro, aos 14, Rodrigo Tiuí, aos 16, e Stefano Yuri, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Lucas e Renan (Linense); Aranha, Alan Santos e Gustavo Henrique (Santos).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 5.701 pagantes.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).