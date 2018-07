Na estreia de Lisca, Guarani não passa de empate com o lanterna ABC

O Guarani segue em fase complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a estreia do técnico Lisca nesta terça-feira, o time de Campinas não conseguiu por fim à sequência de jogos sem vencer e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o lanterna ABC, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 30.ª rodada.

Sem vencer há nove partidas, o time paulista segue em queda na tabela, agora com 34 pontos e ameaçado pelo rebaixamento. O ABC, com 22, é o último colocado e só se salva da degola com um milagre na reta final.

Com um time repleto de jovens recém-promovidos das categorias de base, o ABC começou a partida mostrando nervosismo e o Guarani soube explorar esse fator. Logo aos cinco minutos, o zagueiro Tonhão falhou ao tentar cortar a bola e ela sobrou para Caíque. Ele cruzou e Richarlyson completou para gol de perna direita, abrindo o placar.

A partida parecia tranquila para o time da casa, que controlava as ações, mas tudo mudou no final da primeira etapa. Aos 41 minutos, Arez cruzou e Vitor Junior completou para o gol para empatar a partida. Apenas dois minutos mais tarde, o atacante Bruno Mendes, que já tinha cartão amarelo, deu entrada dura em Tonhão e foi expulso, deixando o Guarani com um homem a menos.

A segunda etapa também foi movimentada, com as duas equipes buscando o gol, já que o empate não seria bom resultado para ninguém. Mesmo com dez homens em campo, o Guarani ainda criava as melhores chances e quase voltou a ficar em vantagem em cruzamento de Lenon que Richarlyson completou de cabeça, mas a bola parou na trave. Sem conseguir mexer no placar, o jogo terminou mesmo com o placar do primeiro tempo, complicando as equipes na briga contra o rebaixamento.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela 31.ª rodada da Série B. O Guarani recebe o Juventude em mais uma partida no Brinco de Ouro, enquanto o ABC vai ao Lacerdão, em Caruaru, enfrentar o Náutico.

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 X 1 ABC

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Ewerton Páscoa, Diego Jussani e Salomão; Baraka, Richarlyson (Denner), Betinho (Kevin), Fumagalli (Juninho) e Caíque; Bruno Mendes. Técnico: Lisca.

ABC - Edson; Arez, Tonhão, Danrlei e Eltinho (Daniel Nazaré); Djavan, Felipe Guedes (Gegê) e Vitor Junior (Fabinho); Berguinho, Matheus e Fessin. Técnico: Itamar Schulle.

GOLS - Richarlyson, aos 5, e Vitor Junior, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Cortez (PE).

CARTÕES AMARELOS - Caíque e Bruno Mendes (Guarani); Eltinho, Djavan e Felipe Guedes (ABC).

CARTÃO VERMELHO - Bruno Mendes (Guarani).

RENDA - R$ 22.149,00.

PÚBLICO - 2.633 pagantes.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).