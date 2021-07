Na estreia de Lisca, Vasco recebe o Guarani para voltar a vencer na Série B

Há três jogos sem vencer, mas motivado com a estreia do técnico Lisca, o Vasco receberá o Guarani neste sábado, às 21 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador foi contratado para assumir o lugar de Marcelo Cabo, demitido na semana passada.

Apesar dos três jogos sem vitória, o Vasco acumula sequência de cinco partidas sem derrota. Um paradoxo. O problema é que a campanha está longe da planejado pela diretoria, que vê o time não render em campo e ocupar apenas a nona posição com 19 pontos.

Do outro lado, o Vasco terá pela frente um Guarani em ascensão em uma sequência de seis partidas sem derrota, com quatro vitórias e dois empates. O time paulista cresceu de rendimento sob o comando do técnico Daniel Paulista e soma 23 pontos, tendo como objetivo se manter entre os quatro primeiros colocados.

Lisca foi apresentado nesta sexta-feira e fez juras de amor ao Vasco. Ao mesmo tempo, o treinador manteve discurso sereno e dizendo que o principal objetivo do clube é o acesso. "Temos que ser mais competentes e superar muitos adversários. Temos que respeitar os adversários, não temer ninguém, mas temos esse objetivo bem forte que é o acesso. Ser campeão também é um objetivo, mas o principal objetivo é o acesso", disse em sua entrevista coletiva.

O treinador comandou apenas um treino com o elenco do Vasco e obviamente ainda não conseguirá colocar as suas ideias em prática. O que é certo é que ele terá que mexer na escalação, porque o volante Andrey está lesionado e o meia MT suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Léo Matos retorna de suspensão e deverá iniciar a partida entre os titulares.

"Obviamente observei demais o Guarani, time que está na parte de cima da tabela. Precisamos encostar no pelotão de cima. É jogo decisivo, todos são. Tenho minhas análises e observações sobre o Vasco", completou o treinador.

O Guarani também terá que mexer em sua formação em relação a última rodada, já que Júlio César recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Seu substituto deverá ser Andrigo, que já foi titular do time no primeiro semestre, mas se machucou e acabou virando opção no banco de reservas.