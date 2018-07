Na estreia de Lucas Silva, Real Madrid vence e alivia crise

Um dia depois de o técnico Carlo Ancelotti cobrar uma reação do Real Madrid, que entrou em crise após a goleada por 4 a 0 sofrida no clássico diante do Atlético de Madrid, os atuais campeões europeus e mundiais cumpriram o dever de casa ao vencer o La Coruña por 2 a 0, neste sábado, no Santiago Bernabéu, onde o time conseguiu dar uma resposta aos seus torcedores no jogo que também marcou a estreia do brasileiro Lucas Silva com a camisa madrilenha.

O clima de pressão por um resultado positivo era grande também pelo fato de que foi péssima a repercussão criada pela comemoração do aniversário de 30 anos de Cristiano Ronaldo, no sábado passado, horas depois do vareio aplicado pelo Atlético. A grande festa promovida pelo português acabou gerando até um protesto de torcedores no CT do clube, fato incomum na rotina da equipe merengue.

A vitória deste sábado, porém, serviu para aliviar a crise e garantiu ao Real a sua permanência na liderança isolada do Campeonato Espanhol até o fim desta 23ª rodada. O resultado fez a equipe chegar aos 57 pontos e abrir quatro de vantagem sobre o vice-líder Barcelona, que também jogará em casa, neste domingo, contra o Levante. Terceiro colocado, com 50 pontos, o Atlético de Madrid encara o Celta, em Vigo, em outro duelo deste domingo. O La Coruña, por sua vez, é o 12º na tabela, com 24.

Precisando mostrar serviço para Ancelotti e para a sua torcida, o Real abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, em uma jogada na qual Isco aproveitou uma bola sobrada após uma trama ofensiva da equipe, após cruzamento da direita, para ajeitar e bater com categoria no canto esquerdo do goleiro adversário.

Já o segundo gol saiu aos 27 minutos da etapa final. Após ser lançado na direita, Cristiano Ronaldo deixou Benzema na cara do gol. E o francês, também com categoria e frieza, tocou por cobertura para encobrir o goleiro e decretar o 2 a 0. Criticado por torcedores por não ter cancelado a festa de seu aniversário no dia da goleada para o Atlético, o português, pouco vibrante na comemoração, foi festejado pelos seus companheiros.

Lucas Silva, contratado pelo Real junto ao Cruzeiro, teve uma estreia discreta pelo Real após entrar na equipe no decorrer do confronto, substituindo Illarramendi.

OUTRO JOGO

No outro jogo já disputado neste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Sevilla bateu o Córdoba por 3 a 0, em casa, com gols de Grzegorz Krychowiak, Carlos Bacca e Iborra, e assumiu de forma provisória a quarta posição da tabela, com 45 pontos. Já o Córdoba segue em penúltimo lugar, com apenas 18 pontos, mesma pontuação do lanterna Granada, que neste sábado encara o Athletic Bilbao, em casa.