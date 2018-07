Na estreia de Luiz Adriano, Milan vence Inter de Milão em amistoso na China O Milan venceu a sua arquirrival Inter de Milão por 1 a 0, neste sábado, em Shenzhen, na China, em amistoso de preparação para a próxima temporada do futebol europeu. O duelo válido pela Champions Cup, competição amistosa itinerante com sedes nos Estados Unidos, Canadá, China, Austrália, México e Itália, marcou também a estreia do brasileiro Luiz Adriano.