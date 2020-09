Na estreia de Mano Menezes, Bahia enfrenta Atlético-GO em busca de recuperação

Em busca de uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Bahia aposta na estreia de Mano Menezes para encerrar o jejum de vitórias no confronto direto contra o Atlético-GO, às 18 horas, no Pituaçu, pela décima rodada.

A sequência de quatro jogos sem vitória resultou na demissão de Roger Machado. Sob o comando interino de Cláudio Prates, o Bahia empatou com o Internacional por 2 a 2, em Porto Alegre, e perdeu para o Grêmio, por 2 a 0, em Salvador. Com nove pontos, os baianos seguem perto da zona de rebaixamento.

Apresentado oficialmente na sexta-feira, Mano Menezes acompanhou a derrota para o Grêmio, por 2 a 0, na noite anterior. Como teve apenas dois dias de treinamento, o treinador revelou que não deve fazer mudanças profundas no time titular.

"O que eu vou propor não é algo diferente do que vinha sendo feito. A experiência, o conhecimento, o fato de ter passado por situações como essa, te faz conhecer atalhos importantes, para dar tranquilidade aos jogadores, ter um bom ambiente", disse Mano Menezes.

Pelo menos uma alteração será feita. O volante Gregore foi expulso na derrota para o Grêmio. Seu substituto deve ser Ronaldo, que volta a ficar à disposição depois de ter cumprido suspensão automática.