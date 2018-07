Na estreia de Mano Menezes, Flamengo vence desinteressado São Paulo

UBERLÂNDIA - Na estreia de Mano Menezes, o Flamengo venceu um desinteressado São Paulo, por 1 a 0, na noite deste sábado, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Marcelo Moreno fez o único gol do jogo, no segundo tempo, quando o time paulista já estava com uma equipe praticamente inteira reserva em campo.

Desfalcado de Jadson (na seleção), Paulo Miranda (lesão na mão), Lúcio, Luis Fabiano, Denilson e Wellington, cortados da viagem em cima da hora, o São Paulo jogou muito aquém do que sabe. Tanto que quase não ameaçou a meta defendida pelo goleiro Felipe nem no primeiro nem no segundo tempo.

O Flamengo foi muito mais perigoso - e mostrava estar muito mais interessado. No primeiro tempo, foram duas boas chances de marcar. Numa, Marcelo Moreno chegou a driblar Rogério Ceni, mas tropeçou na hora do chute. Em outra, Paulinho bateu forte e o goleiro fez ótima defesa.

No intervalo, Ney Franco trocou quase todo o time, deixando apenas Maicon e Rhodolfo. Mano Menezes manteve a equipe e só começou a fazer substituições na segunda metade da etapa final. Com titulares enfrentando reservas, ficou mais fácil para o Flamengo abrir o placar.

A primeira chance veio num pênalti que Marcelo Moreno bateu no canto direito, mas Denis foi muito bem e pegou. O gol saiu aos 12, num belo lance de Paulinho, que deu um chapéu no meio campo e lançou para o boliviano. Rhodolfo errou o tempo de bola e ela sobrou limpa para o atacante fazer 1 a 0.

O São Paulo só conseguiu assustar num chute de Ademilson que desviou na zaga e exigiu defesa difícil de Felipe. A partida marcou a despedida do árbitro Alício Pena Júnior, que se aposentou.