Na estreia de Marcelo Cabo, Atlético-GO visita Flamengo para tentar surpreender

O Atlético-GO terá uma dura missão neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A equipe goiana encara o Flamengo, no Maracanã, na estreia do técnico Marcelo Cabo. Ele vai substituir a Vagner Mancini que se transferiu ao Corinthians. O time vinha sendo dirigido de forma interina por Eduardo Souza.

Em sua primeira partida no comando do time goiano, Cabo já deve fazer algumas mudanças em relação a última rodada, quando o Atlético perdeu em casa para o Palmeiras por 3 a 0.

A primeira delas, por conta da lesão do zagueiro Éder, que desfalca o time e deve ser substituído por Oliveira ou João Victor. Além disso, o atacante Hyuri e o meia Wellington Rato não foram relacionados para o jogo por opção do treinador e não ficam sequer no banco de reservas.

A boa notícia para a torcida é o retorno de duas peças. O zagueiro João Victor e o atacante Janderson não enfrentaram o Corinthians porque têm contrato com o time paulista, mas voltam a ficar à disposição normalmente. São esperanças de reação do time, que soma 23 pontos e figura no 14º lugar.