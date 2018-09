Na estreia de Marcelo Chamusca, Ponte Preta perde para Atlético-GO

A estreia do técnico Marcelo Chamusca na Ponte Preta foi prejudicada por erros individuais. Na noite desta terça-feira, o time perdeu para o Atlético Goianiense por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly, pela 25.ª rodada, e se complicou na briga por uma vaga no G-4, a zona de acesso do Campeonato Brasileiro da Série B.

A vitória após levar goleada do Londrina, por 4 a 1, coloca o Atlético-GO na cola do G4, com 40 pontos, e mantém os 100% de aproveitamento em três jogos no Antônio Accioly na Série B. Já a Ponte Preta viu o seu jejum aumentar para quatro partidas e se distanciou dos primeiros colocados, ficando no meio da tabela, com 34 pontos.

A Ponte Preta até começou melhor e chegou a reclamar de um pênalti não marcado aos sete minutos em cima de Léo Santos, mas o Atlético-GO foi mais eficiente e abriu o placar aos 26, em sua primeira chegada efetiva ao ataque. Léo Santos falhou e Pedro Bambu cruzou rasteiro para João Paulo bater de primeira, no ângulo.

Na sequência, Nathan recebeu dois amarelos em menos de um minuto e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o time paulista quase empatou em cabeceio de Lucas Mineiro. Jefferson fez grande defesa.

Na etapa final, o Atlético-GO procurou valorizar a posse da bola, já que encontrava dificuldades para entrar na área da Ponte, tanto que os principais lances de perigo foram em chutes de longa distância. Nos minutos finais, o time paulista esboçou uma pressão, mas sem assustar. Aos 44 minutos, o goleiro Ivan cometeu pênalti em cima de Tomas Bastos. Ele mesmo bateu e fechou o placar aos 45.

O Atlético-GO volta a campo na sexta-feira, contra o Oeste, às 16 horas, na Arena Barueri. No sábado, a Ponte Preta recebe o Sampaio Corrêa, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os jogos são válidos pela 26ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 0 PONTE PRETA

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Mascarenhas; Pedro Bambu, Rômulo e João Paulo (Alisson); Renato Kayser (Tomas Bastos), André Luis e Júlio César (Denilson). Técnico: Cláudio Tencati.

PONTE PRETA - Ivan; Igor, Renan Fonseca, Léo Santos e Nicolas (Victor Rangel); Nathan, Lucas Mineiro (Paulinho) e Tiago Real (Bruno Ramires); André Luis, Danilo Barcelos e Júnior Santos. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - João Paulo aos 26 minutos do primeiro tempo; Tomas Bastos aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - Mascarenhas, Gilvan e Rômulo (Atlético-GO); Nathan e Lucas Mineiro (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Nathan (Ponte Preta).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).