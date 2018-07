Na estreia de Marcelo Oliveira, Atlético-MG arranca empate em Curitiba

O Atlético-PR bem que tentou se recuperar da goleada sofrida na primeira rodada, mas apenas empatou com o Atlético Mineiro por 1 a 1, na manhã de domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por André Lima e Cazares, de pênalti.

Vindo da eliminação na Copa Libertadores, o time mineiro arrancou o empate aos 32 minutos do segundo tempo, na partida que marca a estreia do técnico Marcelo Oliveira - Diego Aguirre deixou o clube após a queda na competição internacional.

Com o resultado, o Atlético-PR somou seu primeiro ponto no Brasileirão, enquanto os mineiros têm agora quatro pontos.

O JOGO

O time paranaense começou o jogo buscando de forma mais incisiva o gol. O técnico Paulo Autuori surpreendeu ao manter Walter no banco e escalar André Lima. A troca deu certo e Lima abriu o placar aos nove minutos, quando Sidcley fez jogada pela esquerda. Ao cruzar, a bola desviou em Edcarlos e sobrou livre para André Lima completar.

O gol deixou o time da casa com mais controle da partida. Porém, a equipe mineira começou a pressionar pelos lados e acuou o time da casa. Aos 36, porém, o técnico Paulo Autuori se envolveu em um bate boca com o quarto árbitro, o tom subiu e o treinador foi expulso e precisou ser retirado de campo pela polícia.

A pressão começou a aumentar e o goleiro Weverton precisou mostrar muito serviço para garantir o zero no placar. Nos acréscimos, Thiago Heleno salvou chute de Cazares e, aos 48 minutos, o goleiro se esticou para salvar chute de Douglas Santos.

Na segunda etapa, o Atlético Mineiro manteve a mesma pressão do final do primeiro tempo. Dátolo entrou na vaga de Patric e deixou a equipe mais ofensiva.

A pressão mineira se converteu em uma penalidade, aos 31 minutos, quando Cleberson tocou a bola com a mão, após lance confuso com Edcarlos. No minuto seguinte, aos 32, Cazares cobrou com perfeição sem chances para Weverton.

No final da partida, alguns torcedores atiraram objetos dentro de campo que foram recolhidos pela arbitragem. O caso deve criar problemas para o Atlético-PR neste início de Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 1 x 1 ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo (Carlos Eduardo), Cleberson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Hernani, Pablo e Nikão, Ewandro (Marcos Guilherme) e André Lima (Walter). Técnico: Paulo Autuori.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Erazo e Douglas Santos; Rafael Carioca, Eduardo, Patric (Dátolo) e Cazares; Carlos (Yuri) e Clayton. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - André Lima, aos 9 minutos do primeiro tempo. Cazares, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Pablo e Hernani.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 213.880,00.

PÚBLICO - 13.527 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).