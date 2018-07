Na estreia de Marcos Assunção, Lusa empata com o Oeste em casa

Em um jogo muito fraco tecnicamente e que marcava a estreia do experiente volante Marcos Assunção, a Portuguesa só empatou com o Oeste por 0 a 0, na noite desta terça-feira, no Estádio do Canindé, pela abertura da 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado justo, o clube da capital paulista perde a chance de sair da zona de rebaixamento, onde fica estacionado com apenas 12 pontos, e já soma quatro jogos sem vitórias. Por sua vez, o Oeste continua em situação delicada com 15 pontos, mas não perde há duas partidas.

Os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado na fria noite. Os primeiros minutos foram de estudo. As defesas sobressaiam até então e a saída foi arriscar de fora da área. Aos 13 minutos, Jussandro chutou de muito longe e Anderson saltou para fazer boa defesa.

O clube da capital paulista foi ganhando volume de jogo e bem quando estava melhor na partida quase sofreu o gol. Aos 23 minutos, Serginho cobrou falta, Rafael Santos falhou e a bola sobrou para Cris, que mesmo sem goleiro mandou, de cabeça, para fora, desperdiçando a melhor chance do confronto.

A primeira etapa foi dominada por erros de passes e tentativas de longa distância e de bola parada para ambos os lados. Pelo Oeste, João Denoni arriscou, mas chutou por cima do gol. Já a Portuguesa apostava nas cobranças de Marcos Assunção, o estreante da noite.

No segundo tempo, o panorama não mudou. Marcos Assunção seguia ainda como a principal arma da Portuguesa. O veterano por pouco não abriu o placar em seu lance característico. Na primeira tentativa, cobrou a falta com perigo, Aldave ainda conseguiu desviar de cabeça, mas a bola passou muito perto do gol adversário. Em seguida, o meia soltou o pé e assustou o goleiro Anderson.

Antes disso, o Oeste estava melhor e Serginho, também em cobrança de falta, obrigou o goleiro Rafael Santos fazer mais uma bela defesa. Já aos 35 minutos, foi a vez de Ezequiel tentar, mas desperdiçar a última chance do confronto.

Na próxima rodada, a Portuguesa enfrenta o Luverdense na terça-feira, às 19h30, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). O Oeste volta a campo apenas no dia 9 de agosto, às 21h, no Estádio dos Amaros, em Itápolis, contra o Avaí.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 X 0 OESTE

PORTUGUESA - Rafael Santos; Arnaldo, Brinner, Diego Augusto e Jussandro; Jocinei (Marcelinho), Marcos Assunção, Maycon e Allan Dias; Serginho e Aldave. Técnico - Marcelo Veiga.

OESTE - Anderson; Ezequiel, Lucas Bahia, Cris e Fernandinho; João Denoni, Everton Dias, Dionísio (Ramires) e Roger Gaúcho; Serginho e Reis (Lelê). Técnico - Luís Carlos Martins.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima (SP).

CARTÕES AMARELOS - Diego Augusto e Allan Dias (Portuguesa); Everton Dias (Oeste).

PÚBLICO - 804 pagantes.

RENDA - R$ 20.080,00.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).