Na estreia de Marquinhos Santos, Figueirense bate Santa Cruz e deixa a degola

Na estreia do técnico Marquinhos Santos, o Figueirense venceu por 3 a 1 o Santa Cruz neste domingo pela manhã, em casa, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com dois de Lins e um de Ayrton, o time catarinense deixou temporariamente a zona de rebaixamento e foi para a 15ª posição, com 31 pontos. Os pernambucanos, que descontaram com Keno, permanecem em penúltimo, com 23 pontos.

Não deu tempo nem de sentar direito e o torcedor em Florianópolis já vibrou com o primeiro gol neste domingo. Aos 31 segundos, a zaga do Santa Cruz falhou e Ayrton surgiu do lado direito para tocar na saída de Tiago Cardoso e abrir o placar.

Com o gol, o time visitante acordou e teve duas chances de empatar, aos 10 e 12 minutos. Na primeira, Keno cruzou para Derley, que finalizou pra fora. Na sequência, o mesmo Keno achou Léo Moura para finalizar de primeira, exigindo defesa de Gatito Fernández.

Quando o time pernambucano tinha mais posse de bola, o Figueirense chegou ao segundo gol. Em jogada veloz de contra-ataque, aos 37, Lins recebeu lançamento, deu chapéu no goleiro e completou para o gol.

O segundo tempo recomeçou com Santa Cruz com a bola e o Figueirense mais perigoso. Aos 14 minutos, mais uma vez Lins chutou de fora da área, a bola desviou em Danny Morais e tirou de Tiago Cardoso: 3 a 0 para os donos da casa.

O Santa Cruz ainda descontou aos 20 minutos, com Keno, que pegou de primeira o passe de Mazinho. Mas a reação pernambucana ficou nesse gol e os catarinense saíram com os três pontos.

O Figueirense volta a campo pelo Brasileirão no sábado, dia 1º, contra o Internacional, no Beira-Rio. Jogo das 21h. O Santa Cruz é o adversário do Palmeiras na segunda-feira, dia 3, no Arruda, a partir das 20h.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 3 X 1 ATLÉTICO-PR

FIGUEIRENSE - Gatito Fernández; Ayrton, Bruno Alves, Werley, Pará; Jefferson, Renato, Elvis (Everton Santos), Dodô (Ermel); Lins (Ferrugem), Rafael Moura. Técnico: Marquinhos Santos.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny, Luan Peres; Uillian Correia, Derley (Mazinho), João Paulo; Pisano (Grafite), Keno, Bruno Moraes (Arthur). Técnico: Doriva.

GOLS - Ayrton, a 1, e Lins, aos 37 minutos do primeiro tempo; Lins, aos 14, e Keno, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Moura (Figueirense); Léo Moura, Luan Peres, Pisano (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Paulo Schleich Vollkopf (MS).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).