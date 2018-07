Na estreia de Milton Cruz, Figueirense apenas empata com o Goiás

A partida realizada neste sábado marcou a estreia do técnico Milton Cruz no comando do Figueirense - substitui Marcelo Cabo -, mas o resultado acabou não sendo bom. Jogando no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o time catarinense ficou no empate com o Goiás por 1 a 1, pela 20.ª rodada, a primeira do returno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Apesar de não perder há três jogos, o Figueirense está na zona de rebaixamento, ocupando o 18.º lugar com 21 pontos. O Goiás, que não ganha há três rodadas, segue ameaçado e já vê o acesso como um sonho distante. Com 24 pontos, o time esmeraldino caiu para o 15.º lugar mesmo tendo somado um ponto fora de casa.

Apesar do jogo ocorrer em Florianópolis, o Goiás dominou o primeiro tempo e criou pelo menos três boas oportunidades de gol. Aos oito minutos, Gustavo dominou na marca do pênalti após escorregão de Leandro Almeida e na hora da finalização foi travado por Iago. Depois, a bola sobrou para Carlos Eduardo após cobrança de escanteio e chutou rasteiro para defesa de Saulo. Já o Figueirense errou muitos passes e quase não assustou o goleiro Marcelo Rangel.

O Goiás precisou de apenas 12 minutos do segundo tempo para abrir o placar. Carlos Eduardo recebeu lindo lançamento de Victor Bolt, invadiu a área e chutou no cantinho de Saulo. Mas o Figueirense buscou o empate aos 27, quando Henan foi derrubado por Marcelo Rangel dentro da área e Zé Eduardo deixou tudo igual.

A partida ganhou em emoção nos minutos finais e os dois times desperdiçaram boas oportunidades. Aylon chutou de dentro da pequena área e Saulo fez um milagre para o time da casa. Nos acréscimos, Henan aproveitou bate e rebate para soltar a bomba em cima de Marcelo Rangel, que evitou a derrota do Goiás.

O Figueirense volta a campo nesta terça-feira contra o lanterna Náutico, às 21h30, na Arena Pernambuco, no Recife, enquanto que o Goiás recebe o líder América-MG, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. Esse será o terceiro dos cinco jogos que o time esmeraldino cumpre com os portões fechados. As duas partidas serão válidas pela 21.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 x 1 GOIÁS

FIGUEIRENSE - Saulo; Ferrugem (Dudu Vieira), Bruno Alves, Leandro Almeida e Iago (Lucas Silva); Patrick, Zé Antônio, Juliano e Renan Mota (Luidy); Henan e Zé Eduardo. Técnico: Milton Cruz.

GOIÁS - Marcelo Rangel; Pedro Bambu, David Duarte, Alex Alves e Carlinhos; Willians, Victor Bolt (Péricles), Ramires e Andrezinho (Tiago Luis); Carlos Eduardo e Gustavo (Aylon). Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Carlos Eduardo, aos 12, e Zé Eduardo (pênalti), aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renan Mota e Juliano (Figueirense); Alex Alves e Marcelo Rangel (Goiás).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 83.115,00.

PÚBLICO - 3.953 pagantes (3.985 no total).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).