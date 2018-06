Na estreia de Montella, Sevilla supera Cádiz por 2 a 0 na Copa do Rei

O técnico italiano Vincenzo Montella afastou qualquer surpresa em sua estreia no Sevilla. Nesta quarta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei, a equipe ignorou o mando do Cádiz e ganhou pelo placar de 2 a 0.

O bom triunfo sobre o vice-líder da segunda divisão espanhola deixou o Sevilla próximo da classificação às quartas de final. No duelo da volta, que será disputado no próximo dia 11, uma quinta-feira, em Sevilha, o time pode até perder por um gol de diferença.

Para o confronto desta quarta-feira, a grande expectativa girava em torno de Vincenzo Montella. Ex-atacante com relativa carreira de sucesso - com passagens por Sampdoria, Roma e pela seleção italiana -, ele chegou após ser demitido do Milan para suceder Eduardo Berizzo.

E, em sua estreia, o time não decepcionou. Abriu 2 a 0 logo no início, com gols de Nolito e Jesús Navas, respectivamente aos 9 e aos 23 minutos, e apenas controlou o placar no restante da partida.

Em outro confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Rei, também fora de casa o Valencia decepcionou e ficou no empate por 1 a 1 contra o Las Palmas. O argentino Jonathan Calleri, ex-São Paulo, abriu o placar para os mandantes aos 36 minutos do primeiro tempo, mas o atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo igualou já a cinco minutos do fim. A volta será na próxima terça-feira, em Valência.