Na estreia de Muricy Ramalho, Santos empata com o Americana

Com o resultado no interior paulista, a equipe santista somou um ponto e permaneceu na quarta posição da competição, com 35 pontos, mas fica atrás do Corinthians por causa do saldo de gols. Já o Americana perdeu a última chance de se classificar para a próxima fase do Paulistão e permaneceu na 11.ª posição do campeonato, com 23 pontos.

Com o time misto por causa da partida que disputará na quinta-feira contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores da América, no Paraguai, o Santos encontrou dificuldades contra a equipe de Americana, que se aproveitou dos desfalques do adversário e levou, em várias oportunidades, perigo para o goleiro reserva Aranha. O time do interior saiu reclamando bastante de campo, já que teve um gol anulado aos 40 minutos, depois de um impedimento marcado do meia Fumagalli.

Na partida, o jovem craque Neymar foi bastante marcado e, com Paulo Henrique Ganso no banco durante a maior parte do jogo, a equipe santista teve algumas dificuldades para manter o ritmo ofensivo de outros jogos, mesmo com a presença de Zé Eduardo e Maikon Leite no ataque e do apoio de Elano no meio-campo. Com a necessidade de vencer o jogo para ainda manter as chances de classificação para a próxima fase, o Americana deixou o jogo truncado e tinha no meia Fumagalli os maiores momentos de perigo ao gol do adversário.

Mesmo com esse cenário, as melhores oportunidades de gol no primeiro tempo ficaram por conta do Santos. Aos 37 minutos, Maikon Leite aproveitou jogada pela direita e chutou forte. A bola passou raspando a trave do goleiro Jaílson. Aos 45 minutos, Elano cobrou falta e também mandou a bola rente à trave.

No segundo tempo, o jogo continuou truncado e o Americana chegou a levar durante várias momentos maior perigo ao gol santista do que o contrário. Logo aos 4 minutos, o atacante Lúcio Flávio perdeu grande oportunidade de frente para o gol de Aranha. Aos 14 minutos, o meia Marcinho chutou forte e a bola raspou a travessão.

Em um de seus bons momentos do jogo, aos 21 minutos, Neymar chutou forte na entrada da grande área e obrigou o goleiro do Americana a fazer difícil defesa. Aos 27 minutos, o volante Rodrigo Possebon chutou de fora da área e o goleiro Jaílson fez nova boa defesa.

Aos 28 minutos, o meia Paulo Henrique Ganso entrou em campo no lugar de Possebon e deu maior movimentação à equipe santista. Aos 34 minutos, o atacante Zé Love arriscou da entrada da grande área e levou perigo ao time de Americana, que teve gol anulado aos 40 minutos, depois de marcação de impedimento do meia Fumagalli. Em um lance complicado para o auxiliar flagrar, o jogador do Americana recebeu a bola após um desarme da zaga santista, em disputa de bola direta com um atleta da equipe da casa.

AMERICANA - 0 - Jaílson; Carlinhos (Luiz Felipe), Jorge Luiz, Vinícius e Magal; Gercimar (Jhon), Léo Silva, Juninho (Rafael Chorão), Fumagalli e Marcinho; Lúcio Flávio. Técnico: Toninho Cecílio.

SANTOS - 0 - Aranha; Pará, Bruno Aguiar, Vinícius e Alex Sandro; Rodrigo Possebon (Paulo Henrique Ganso), Danilo e Elano; Maikon Leite (Alan Patrick), Neymar e Zé Eduardo. Técnico: Muricy Ramalho.

Cartões amarelos - Rodrigo Possebon, Zé Eduardo, Vinícius, Elano, Neymar e Paulo Henrique Ganso (Santos); Juninho, Fumagalli e Léo Silva (Americana); Árbitro - Aurélio Sant''anna Martins; Renda - R$ 274.865,00; Público - 11.030 pagantes; Local - Estádio Décio Vitta, em Americana (SP).

Veja também:

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

CALENDÁRIO - O caminho de cada time

Rádio Estadão ESPN - Muricy diz que conversou com jogadores sobre assuntos disciplinares

Muricy aprova estreia e diz que precisa ajeitar a defesa do Santos

Blog do JT - Não faltou ousadia ao Santos