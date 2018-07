Na estreia de Nenê, West Ham cai para o Crystal Palace em casa

O West Ham vive mesmo uma péssima fase no Campeonato Inglês. Depois de um ótimo início e de chegar a sonhar com vaga na Liga dos Campeões, a equipe completou neste sábado seu quinto jogo consecutivo sem vitória. Melhor para o Crystal Palace, que foi a Londres e saiu com o surpreendente triunfo por 3 a 1.

Nem mesmo a estreia do brasileiro Nenê serviu para impulsionar o West Ham, que agora é o oitavo colocado com 39 pontos. Na quarta-feira, o time terá a dura missão de receber o Chelsea. Já o Crystal Palace se consolidou no meio da tabela, em 12.º, com 30 pontos, e pega na terça o Southampton, novamente fora de casa.

Os visitantes contaram com uma grande ajuda para abrir o placar neste sábado. Aos 41 minutos, Murray aproveitou escanteio da direita e escorou de cabeça. A bola ficaria nas mãos de Adrian, mas Crosswell tentou cortar e jogou contra a própria rede. Aos seis do segundo tempo, Dann, também após cobrança de escanteio, fez o segundo.

O desespero tomou conta do West Ham e Murray ainda fez o terceiro, mais uma vez de cabeça. Somente após a expulsão do próprio Murray, os donos da casa melhoraram. Nenê saiu do banco para fazer sua estreia e acertou a trave. Valencia ainda descontou aos 30 minutos e houve uma certa pressão no fim, mas o goleiro Speroni, inspirado, garantiu o triunfo para o Crystal Palace.