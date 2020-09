Na estreia de Ney Franco, Cruzeiro encara Vitória para encerrar jejum na Série B

Anunciado na última quarta-feira para o lugar de Enderson Moreira, Ney Franco já vai estrear no comando do Cruzeiro nesta sexta, contra o Vitória, às 21h30, no Mineirão, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O momento que passa o time celeste é bastante delicado. A sequência de cinco jogos sem vitória na competição fez o Cruzeiro entrar na zona de rebaixamento, no 17º lugar, com cinco pontos. No meio de uma sequência ruim de resultados, houve ainda a eliminação na Copa do Brasil para o CRB, após empate por 1 a 1 em Maceió.

Mais tranquilo, o Vitória ganhou bem do Cuiabá na última rodada, por 4 a 2, e, com 13 pontos e na sétima colocação, tem a chance de dormir no G-4 em caso de um novo resultado positivo, além de um tropeço da Ponte Preta com o Avaí.

A estreia de Ney Franco será contra um adversário que conhece muito bem, porque comandou o Vitória em duas oportunidades (2013 e 2014). Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o treinador explicou porque quis ficar na beira do gramado mesmo com pouco tempo de trabalho.

"Um dos motivos do acerto rápido foi esse. Liderar a equipe neste jogo já adianta meu trabalho, já participo do jogo e vivencio o vestiário com os atletas, tanto na palestra pré-jogo quanto no vestiário, durante o intervalo", explicou Ney Franco.

Não bastasse o momento de crise que passa o Cruzeiro, o treinador ainda não vai poder contar com o volante Henrique, vetado com uma lesão muscular na panturrilha. Ariel Cabral, Jadsom e Jean são as alternativas.

A delegação do Vitória embarcou para Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira bastante desfalcado. Alisson Farias, Maurício Ramos, Van, Rafael Carioca e Léo estão vetados pelo departamento médico, enquanto Jordy Caicedo e Marcelinho cumprem suspensão.

"Sabemos que com essa sequência competitiva que estamos enfrentando, temos que achar alternativas justamente para colocar uma equipe que corresponda em termos de intensidade, de desempenho, para que possamos conquistar nosso objetivo que é a vitória. Treinamos algumas alternativas", disse o técnico Bruno Pivetti.