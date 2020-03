Na estreia de Pablo Marí, Arsenal bate Portsmouth e avança na Copa da Inglaterra

O Arsenal se recuperou da eliminação para o Olympiacos na Liga Europa. Nesta segunda-feira, na abertura das oitavas de final da Copa da Inglaterra, o time de Londres superou o Portsmouth, equipe da terceira divisão, por 2 a 0, fora de casa, no Fratton Park, e avançou na tradicional competição. O zagueiro Pablo Marí, ex-Flamengo, fez sua estreia.

A equipe do técnico Mikel Arteta chegou bastante pressionada para o jogo, já que, além da queda no torneio europeu, não faz boa campanha no Campeonato Inglês. O time de Londres ocupa apenas o décimo lugar, com 37 pontos, e está distante até da briga por vaga na Liga dos Campeões da Europa.

O primeiro tempo foi difícil para o Arsenal. Apesar de ter maior posse de bola (74%), o time de Arteta não conseguia levar tanto perigo ao gol defendido por Alex Bass. A equipe só abriu o placar nos acréscimos, aos 49 minutos, quando Reiss Nelson cruzou rasteiro da direita e o zagueiro Sokratis, atuando como lateral, apareceu na área para finalizar.

O Arsenal marcou o segundo gol logo no começo da etapa final para definir o jogo e afastar qualquer possibilidade de surpresa por parte do Portsmouth. Novamente Reiss Nelson surgiu com liberdade pelo lado direito e cruzou na área. Edward Nketiah tentou duas vezes para marcar de pé esquerdo.

Mikel Arteta utilizou uma formação alternativa na partida. A principal novidade foi o aproveitamento do zagueiro Pablo Marí. O espanhol fez sua estreia pelo Arsenal após ser negociado pelo Flamengo, onde havia sido campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América. Os brasileiros Gabriel Martinelli e David Luiz atuaram os 90 minutos.

A Copa da Inglaterra tem mais três jogos nesta terça-feira pelas oitavas de final, com destaque para o encontro entre Chelsea e Liverpool, além de Reading x Sheffield United e West Bromwich x Newcastle United.