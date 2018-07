Na estreia de PC Gusmão, Atlético-GO ganha do Ceará por 1 a 0

FORTALEZA - Na estreia do técnico Paulo César Gusmão, que foi contratado para substituir René Simões, o Atlético-GO finalmente conseguiu reagir na Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, pela 14ª rodada do campeonato, o time goiano foi até Fortaleza e ganhou do Ceará por 1 a 0, impondo a primeira derrota do adversário na reformada Arena Castelão.

Com o tropeço em casa, o Ceará, que vinha de três jogos sem derrota, fica com os mesmos 17 pontos, mais longe do G4, a zona de classificação da Série B. O Atlético-GO, por sua vez, voltou a vencer após quatro derrotas seguidas e chegou aos 16 pontos.

O jogo começou muito fraco tecnicamente, mas quem foi eficiente e aproveitou a bola parada, para ficar na frente do placar, foi o Atlético-GO. Aos 13 minutos, após cruzamento, a defesa cearense afastou mal a bola, que sobrou para Diego Giaretta. O zagueiro, então, acertou um lindo chute, sem chances para Fernando Henrique: 1 a 0.

O time cearense voltou melhor para o segundo tempo, mas quem quase fez, aos cinco minutos, foi o Atlético-GO. Após cruzamento, Anselmo subiu mais que todo mundo e testou a bola no travessão de Fernando Henrique. O Ceará ainda ficou com um jogador a mais em campo, com a expulsão de Ernandes aos 31. Mas, mesmo pressionando, não evitou a derrota em casa.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando acontece a 15ª rodada da Série B. O Ceará faz clássico nordestino contra o Sport, no Recife, enquanto o Atlético-GO recebe o Bragantino em Goiânia.

CEARÁ 0 x 1 ATLÉTICO-GO

CEARÁ - Fernando Henrique; Marcos (Lulinha), Anderson Marques, Diego Ivo (Robério) e Vicente; João Marcos, Eusébio (Rychely), Ricardinho e Rogerinho; Magno Alves e Léo Gamalho. Técnico - Sérgio Guedes.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Rafael Cruz, Ednei, Diego Giaretta e Ernandes; Renan Foguinho, Marino, Bida (Dodó), Jorginho (Diogo Campos) e João Paulo (Jéferson); Anselmo. Técnico - PC Gusmão.

GOL - Diego Giaretta, aos 13 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Mayron dos Reis Novais (MA).

CARTÕES AMARELOS - Ernandes, Dodó (Atlético-GO); Vicente e Rogerinho (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Ernandes (Atlético-GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).