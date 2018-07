Na estreia de Petkovic, Criciúma derrota o Luverdense no Mato Grosso Petkovic se destacou em grandes clubes brasileiros - Flamengo, Fluminense e Vasco - vestindo a camisa 10. E, por coincidência, foi justamente o jogador que usava este número que garantiu a estreia do treinador sérvio com o pé direito no Criciúma. De pênalti, Rodrigo Andrade marcou o gol da vitória sobre o Luverdense por 1 a 0, no estádio Passos da Ema, em Lucas do Rio Verde (MT), nesta terça-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso aos 49 minutos do primeiro tempo.