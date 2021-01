Na estreia de Pochettino, mas ainda sem Neymar, PSG só empata com o Saint-Etienne

Paris Saint-Germain só empatou com o Saint-Etienne, nesta quarta-feira, por 1 a 1, no campo do adversário, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Francês. O jogo marcou a estreia do técnico argentino Mauricio Pochettino no comando da equipe parisiense, que mais uma vez não pôde contar com Neymar, ainda em recuperação de uma lesão.

Com Mbappé isolado no ataque, o empate acabou sendo bom para o PSG, que poderia ter saído de campo derrotado se não fosse a bela atuação do goleiro Navas, autor de pelo menos três belas defesas.

Hamouma aproveitou erro na saída de bola da zaga do PSG para abrir o placar, aos 19 minutos do primeiro tempo. O empate do time de Pochettino foi imediato com Kean, após assistência de Verratti, três minutos depois.

Na segunda etapa, o Saint-Étienne poderia ter conseguido a vitória até os 30 minutos, após acumular boas chances. Com o fim do fôlego, os anfitriões diminuíram o ritmo e só não perderam o jogo porque Di Maria não teve êxito em uma finalização.

Com o resultado, o PSG chegou aos 36 pontos, mesma pontuação do Lille, que perdeu na rodada, em casa, para o Angers, por 2 a 1. Quem se deu bem foi o líder Lyon (39), ao somar mais três pontos, depois de derrotar em seu campo o Lens por 3 a 2.

O destaque da rodada foi o grandalhão Ludovic Ajorque (1,97 metro de altura), autor de três gols na vitória por 5 a 0 do Strasbourg (16º colocado, com 17 pontos) sobre o lanterna Nimes (12 pontos).

Outros resultados desta quarta-feira: Brest 2 x 0 Nice, Lorient 2 x 5 Monaco, Metz 0 x 0 Bordeaux, Nantes 0 x 0 Rennes, Olympique de Marselha 3 x 1 Montpellier e Reims 0 x 0 Dijon.