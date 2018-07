Na estreia de Renato Gaúcho, Grêmio empata no Paraná

CURITIBA - Em um jogo com pouca criatividade e muita marcação, o Atlético-PR empatou neste sábado (6) por 1 a 1 com o Grêmio, que estreava o técnico Renato Gaúcho, no estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Botelho abriu o placar aos 32 e Barcos empatou aos 37 minutos do segundo tempo. O resultado deixou o Grêmio com nove pontos, na quinta colocação, e o Atlético em 16.º lugar, com seis pontos.

As duas equipes mostravam lentidão na saída de bola no início e isso facilitava o trabalho dos volantes. Com o meio de campo congestionado, a bola não chegava com qualidade ao ataque. O excesso de erro de passes também predominava, até que aos 19 minutos, em uma rara jogada trabalhada, Everton cruzou para Pedro Botelho que chutou próximo à trave direita de Dida.

O Atlético-PR voltaria a assustar somente aos 30 minutos, em uma saída errada da zaga gaúcha que Ederson cortou e obrigou Dida a rebater a bola para a zaga afastar. O Grêmio também tinha dificuldades para chegar à frente, mas aos 35 minutos teve um gol mal anulado pela arbitragem, que indicou impedimento inexistente de Zé Roberto no momento em que tocou para Barcos marcar.

Nem esse lance serviu para esquentar o clima do jogo. Na saída para o intervalo Zé Roberto reclamou da falta de espaço. "Precisamos de mais velocidade", disse.

Apesar disso, o segundo tempo começou com os mesmos problemas. Ricardo Drubscky colocou Paulo Baier em campo para dar maior criatividade, mas criou espaços para o Grêmio tocar. Aos 20 minutos, Guilherme Biteco acertou uma cabeçada que bateu no travessão de Weverton. Um minuto depois Barcos perdeu gol ao não dominar uma bola na pequena área.

No momento em que os gaúchos dominavam, porém, Bruno Silva tocou, aos 32 minutos, na esquerda para Pedro Botelho, que chutou rasteiro sem chances de defesa.

O Grêmio respondeu em seguida, aos 37 minutos, com Barcos. O argentino, que estava há 70 dias sem marcar, recebeu pela direita, driblou o zagueiro e mesmo sem ângulo chutou rasteiro para empatar.

Para Zé Roberto, o empate foi positivo. "Um empate fora de casa foi muito bom, tivemos pouco tempo com o Renato, para assimilar suas ideias, mas nosso segundo tempo foi melhor", concluiu.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 1 X 1 GRÊMIO

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho; Bruno Silva, João Paulo, Zezinho (Paulo Baier), Felipe (Marcão) e Everton (Jonas); Ederson. Técnico: Ricardo Drubscky.

GRÊMIO - Dida; Moisés, Werley, Bressan, Alex Telles; Adriano, Souza (Cris), Guilherme Biteco (Max Rodrigues)e Zé Roberto; Vargas (Kléber) e Barcos. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Pedro Botelho, aos 32, Barcos aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO)

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva, Everton e Moisés.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba (PR)