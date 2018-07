Na estreia de Renato Gaúcho, Grêmio perde, mas elimina Atlético-PR nos pênaltis

Em sua terceira passagem pelo Grêmio, o técnico Renato Gaúcho estreou em uma noite emocionante na Arena Grêmio. Nesta quarta-feira, o time gaúcho conquistou uma suada classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao bater o Atlético-PR nos pênaltis, por 4 a 3, após uma derrota por 1 a 0 no tempo regulamentar.

A partida foi definida nas penalidades porque o primeiro jogo terminou com uma vitória gremista pelo mesmo placar, na Arena da Baixada. Na disputa, os destaques ficaram por conta dos goleiros Marcelo Grohe e Weverton, que tiveram grande participação nas cobranças das penalidades.

O Grêmio iniciou a partida com uma postura ofensiva na intenção de "matar" o jogo o quanto antes. Logo aos quatro minutos, Maicon deixou Henrique Almeida na cara do gol e o centroavante chutou para fora, na saída de Weverton. Apesar dos sinais de um início avassalador, o time tricolor não conseguiu mais nenhuma chance clara.

Mesmo assim, os donos da casa seguiam melhor, enquanto o Atlético mal conseguia passar a linha do meio-campo. Em um momento no qual o jogo estava em um ritmo bastante lento, o time paranaense chegou com perigo pela primeira vez e não desperdiçou a oportunidade. Aos 29, Hernani chutou cruzado e o goleiro Marcelo Grohe defendeu, mas rebateu no pé de André Lima, que mandou para o fundo do gol.

No retorno para a segunda etapa, as primeiras ações ainda deixaram a desejar, mas mesmo sem qualidade, o Grêmio seguiu tentando. A primeira boa chance foi surgir apenas aos 30 minutos. Após vacilo da zaga atleticana, Guilherme driblou o marcador e parou na saída de Weverton. Aos 36 minutos, Luan recebeu passe de calcanhar de Batista e ficou frente a frente com o goleiro, mas mandou para fora.

O tempo regulamentar terminou com a vitória do Atlético-PR e por isso a vaga foi definida nos pênaltis. Weverton pegou três pênaltis e Marcelo Grohe dois. Zé Nivaldo, o próprio Weverton e Paulo André chutaram para fora pelo time paranaense e Kannemann fez o mesmo pelo Grêmio num festival de finalizações feias e atrapalhadas. Na conta final, 4 a 3 para o Grêmio, classificado para as quartas após o chute no travessão de Paulo André.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO (4) 0 x 1 (3) ATLÉTICO-PR

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon e Douglas; Pedro Rocha (Batista), Henrique Almeida (Guilherme) e Luan. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Paulo André, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Léo, Otávio, Hernani, Pablo (João Pedro) e Nicolas; Luan (Juninho) e André Lima (Marcos Guilherme). Técnico: Paulo Autuori.

GOL - André Lima, aos 29 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Henrique Almeida (Grêmio).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 339.795,00.

PÚBLICO - 12.321 pagantes (13.909 no total).

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).