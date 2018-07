Na estreia de Renê Simões, Atlético-GO afunda o ABC

NATAL - Nem mesmo o fato de Waldemar Lemos ter trabalhado há pouco tempo no Atlético-GO fez o ABC, atual clube do treinador, conquistar sua primeira vitória e sair da lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de jogar diante dos seus torcedores no Estádio Frasqueirão e com um homem a mais desde o fim do primeiro tempo, o time potiguar perdeu para o adversário goiano por 1 a 0, pela sétima rodada.

Sendo o único clube que ainda não venceu nenhuma partida no campeonato, o ABC continua na lanterna, com apenas dois pontos, e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Por outro lado, o Atlético-GO ganhou a primeira como visitante e subiu para o nono lugar, chegando aos dez pontos. A partida marcou a estreia de Renê Simões no time goiano, justamente no lugar de Waldemar Lemos.

Em busca da primeira vitória, o ABC teve mais posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas mesmo assim encontrava muita dificuldade para criar lances de perigo, enquanto o Atlético-GO apostava nos contra-ataques. Aos 32 minutos, Artur cometeu falta em Pingo e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando o time goiano com um a menos. Nos minutos finais, os alvinegros pressionaram. Edson aproveitou cruzamento e cabeceou para segura defesa de Márcio.

Apesar de estar com um homem a menos, o Atlético-GO é quem criava as melhores chances e esteve perto de abrir o placar com João Paulo, que cobrou escanteio fechado e acertou o travessão. A resposta do ABC veio com Gilcimar, que desviou cruzamento na trave.

Aos 26 minutos, Ernandes soltou a bomba, a bola tocou na trave e sobrou para Ricardo Jesus, que completou e colocou o time goiano na frente. Depois disso, o ABC pressionou o adversário como podia, mas não conseguiu empatar. No fim, Erick Flores ainda acertou novamente a trave de Márcio.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela oitava rodada. O ABC enfrenta o Palmeiras, às 21 horas, no Estádio do Pacaembu. No mesmo horário, mas em Goiânia, o Atlético-GO recebe o Figueirense, no Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA:

ABC 0 X 1 ATLÉTICO-GO

ABC - Lopes; Thiaguinho, Vinícius, Lino e Guto (Diogo); Bileu, Edson e Tony (Gilcimar); Erick Flores, Pingo (Geovani) e Felipe Alves. Técnico - Waldemar Lemos.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Rafael Cruz, Artur, Diego Giaretta e Ernandes; Marino, Dodó, Robston (Diogo Campos) e João Paulo; Juninho (Ednei) e Anselmo (Ricardo Jesus). Técnico - Renê Simões.

GOLS - Ricardo Jesus, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Erick Flores, Thiaguinho e Edson (ABC); Artur, Rafael Cruz, Diogo Campos e Ernandes (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Artur (Atlético-GO).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).