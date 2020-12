Na estreia de Roberto Fernandes, CRB vence o Botafogo e sobe na classificação

O CRB encerrou, na noite deste domingo, uma sequência de sete jogos sem vitória, ao vencer o Botafogo por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto também marcou a estreia do treinador Roberto Fernandes no time alagoano no lugar de Ramon Menezes.

Antes deste confronto, o CRB vinha de cinco derrotas e dois empates. A vitória deste domingo coloca o time na 13ª posição com 37 pontos - cinco pontos a mais que o Figueirense, primeiro time na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Botafogo segue em situação delicada a cada vez mais próximo do descenso. Os paulistas permanecem em penúltimo lugar com apenas 25 pontos.

O CRB ditou o ritmo nos primeiros 45 minutos e merecia ter ido para o intervalo com alguma vantagem no placar. Na melhor oportunidade, aos 30 minutos, Diego Torres cobrou escanteio, Gum aproveitou falha do goleiro e finalizou, mas Raniele salvou em cima da linha.

No segundo tempo o CRB seguiu investindo no ataque e logo aos 11 minutos conseguiu fazer o tão buscado gol. Após cobrança de escanteio, Darley espalmou, Robinho chutou no rebote e Pablo Dyego, de cabeça, desviou para as redes.

Atrás no placar, o Botafogo precisou sair para o jogo e poderia ter empatado aos 29 minutos, quando Valdemir arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Edson Mardden espalmar.

Mesmo com o Botafogo no campo ofensivo, o CRB teve dificuldades para puxar os contra-ataques e só criou novas oportunidades em jogadas aéreas. Num desses lances, aos 32, Daniel Amorim recebeu cruzamento e cabeceou rente a trave do goleiro Darley, que sequer esboçou reação.

O CRB volta a campo no sábado para enfrentar o América-MG, às 18h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Já o Botafogo jogará na próxima quarta-feira contra o Oeste, às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 X 0 BOTAFOGO-SP

CRB - Edson Mardden; Reginaldo, Gum, Xandão e Igor; Carlos Jatobá, Ewerton Páscoa (Robinho) e Diego Torres; Pablo Dyego (Luiz Paulo), Lucão do Break (Daniel Amorim) e Luidy (Adsson). Técnico: Roberto Fernandes.

BOTAFOGO-SP - Darley; Jeferson, Robson, Jordan e Guilherme Romão; Raniele (Bady), Valdemir e Matheus Anjos; Wesley Pionteck, Michel Douglas (Cássio Ortega) e Ronald (Judivan). Técnico: Moacir Júnior.

GOL - Pablo Dyego, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

CARTÕES AMARELOS - Ewerton Páscoa, Diego Torres, Daniel Amorim e Luidy (CRB); Robson, Guilherme Romão, Matheus Anjos, Michel Douglas e Judivan (Botafogo-SP).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).