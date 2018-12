Na estreia de Solskjaer, Manchester United faz 5 no Cardiff pelo Inglês

A mudança de comando parece ter feito bem ao Manchester United. Na primeira partida após a demissão de José Mourinho, o time correspondeu sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer e atropelou o Cardiff neste sábado fora de casa, por 5 a 1, pela 18.ª rodada do Campeonato Inglês, marcando cinco gols na competição pela primeira vez desde a saída de Alex Ferguson.

Trata-se de uma rápida resposta do elenco à chegada do novo treinador, o que amplia os rumores sobre um possível desgaste de Mourinho com o grupo. Depois de somar apenas duas vitórias nas últimas oito partidas da temporada, a equipe reagiu e chegou a 29 pontos, na sexta colocação do Inglês, enquanto o Cardiff é o 17.º, com 14.

Bom início de trabalho para Solskjaer. Um dos grandes ídolos do Manchester nas décadas de 1990 e 2000, o ex-atacante assinou contrato somente até o fim da temporada e tem sua primeira chance em um grande time da Europa. Neste sábado, ele promoveu a volta ao time titular de Pogba, que seria um dos desafetos de Mourinho, além de ter colocado no segundo tempo o brasileiro Fred, que sequer vinha ficando no banco.

E a resposta do Manchester não poderia ser mais rápida. Com um início avassalador, a equipe marcou três vezes no primeiro tempo. Rashford foi o responsável por abrir o placar logo aos dois minutos, em cobrança de falta da intermediária. O segundo saiu aos 28, em chute de fora da área de Ander Herrera.

O Cardiff ameaçou uma reação aos 37, em pênalti cobrado por Camarasa, mas parou por aí. O Manchester não diminuiu o ritmo e ampliou aos 40, quando Martial aproveitou bela troca de passes pela direita e finalizou na saída do goleiro. Na etapa final, Lingard, de pênalti, aos 10, e driblando o goleiro, aos 44, ainda selou o resultado.

Depois deste início animador, Solskjaer tenta manter o embalo no comando do Manchester diante do Huddersfield, quarta-feira, em seu retorno a Old Trafford. Já o Cardiff tentará a recuperação diante do Crystal Palace, fora de casa, no mesmo dia.