Na estreia de técnico, Bayern goleia Freiburg e reage no Alemão

Na estreia do técnico Jupp Heynckes, o Bayern de Munique voltou a vencer neste sábado. Jogando em casa, o time de Munique retomou o caminho das vitórias com uma goleada de 5 a 0 sobre o Freiburg, voltando a se aproximar da ponta da tabela do Campeonato Alemão. O Bayern não vencia há quase um mês.

O time vinha de dois empates no Alemão e uma dura derrota para o Paris Saint-Germain por 3 a 0, pela Liga dos Campeões. O último triunfo acontecera sobre o Schalke, no dia 19 de setembro, em rodada do Alemão.

O revés diante do PSG custou o emprego do técnico Carlo Ancelotti. O clube de Munique trouxe de volta Jupp Heynckes, que estava aposentado, para comandar a equipe na sequência da temporada europeia.

E, sob o comando de Heynckes, o Bayern não apenas voltou a vencer como também empolgou a torcida. A goleada teve início logo aos sete minutos, depois de cruzamento rasteiro da esquerda que culminou em chute de Julian Schuster contra as próprias redes.

O segundo gol veio aos 41 minutos. Robben fez sua jogada tradicional pela direita, ao cortar para dentro e bater de canhota. O goleiro defendeu, mas deu rebote. E Kingsley Coman escorou de cabeça, em belo gol.

No segundo tempo, Thiago Alcantara anotou o terceiro aos 18 minutos, voltando de lesão - chegou a desfalcar a seleção da Espanha na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, no início desta semana. E Robert Lewandowski balançou as redes, aos 29.

A goleada foi selada aos 47 minutos do segundo tempo, após bela jogada de Robben pela direita. O lance culminou em gol de Kimmich, de calcanhar. O belo gol e o placar da vitória fizeram a festa da torcida no Allianz Arena.

Não foi por acaso. Voltando às vitórias, o time chegou aos 17 pontos e novamente pode ameaçar a liderança do Borussia Dortmund, que tem 19 e ainda jogará neste sábado. A torcida pôde festejar também o tropeço do Hoffenheim. O terceiro colocado empatou por 2 a 2 com o Augsburg em casa e ficou com 15 pontos, mais longe do vice-líder Bayern.

Em outro resultado importante deste sábado, o Schalke bateu o Hertha Berlin por 2 a 0, fora de casa, com gols de Leon Goretzka (de pênalti) E Guido Burgstaller. Com a vitória, o Schalke deu um salto na tabela, da nona para a quinta colocação, agora com 13 pontos.

Pela mesma rodada, o Hamburgo foi derrotado pelo Mainz por 3 a 2, longe de sua torcida. Um dos gols da equipe visitante foi marcado pelo volante Walace, ex-Grêmio. E o Eintracht Frankfurt bateu o Hannover por 2 a 1, fora de casa.