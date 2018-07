Na estreia de técnico, CRB perde para o Vila Nova em casa pela Série B

Ainda abatido com a perda do título estadual, o CRB voltou a tropeçar neste sábado, quando perdeu para o Vila Nova-GO, por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo marcou a estreia do técnico Júnior Rocha à frente do time alagoano - substituiu Mazola Júnior, que saiu após a derrota para o Oeste, por 2 a 0, na estreia na competição.

São duas derrotas em dois jogos do CRB. O início é preocupante, ainda mais após os investimentos e a expectativa da diretoria pela briga pelo acesso na temporada 2018. Enquanto isso, na outra ponta da tabela, o Vila Nova aparece com 100% de aproveitamento. Na estreia, os goianos bateram o Avaí, por 1 a 0, em casa.

Mesmo fora de casa, o Vila Nova foi quem teve a iniciativa em campo e criou os principais lances de perigo no primeiro tempo. Logo aos cinco minutos, Wellington Reis cruzou na área e o centroavante Lincom testou forte, no travessão do goleiro João Carlos.

O CRB tentou segurar a bola para chegar ao campo ofensivo, mas esbarrou em uma defesa segura e que bloqueava as investidas, seja pelo alto ou pelo chão. Tanto que a primeira oportunidade do time da casa ocorreu apenas aos 44 minutos, quando Tinga chutou de fora da área e obrigou o goleiro Mateus Pasinato a fazer grande defesa.

Na sequência, porém, o Vila Nova abriu o placar. Aos 46 minutos, Elias recebeu de Wellington Reis e arriscou de fora da área. A bola explodiu no travessão e caiu dentro do gol. Um belíssimo gol e que deu a vantagem aos goianos antes do intervalo.

Para o segundo tempo, o estreante técnico Júnior Rocha colocou o CRB ainda mais no ataque e pressionou o Vila Nova pelo empate. Aos 14 minutos, Neto Baiano pegou sobra na entrada da área e chutou forte. Mateus Pasinato, no susto, defendeu. O mesmo aconteceu em outros dois chutes de Willians Santana e Diogo Mateus.

Mas a falta de sintonia do setores de meio-campo e ataque prejudicaram o CRB. Melhor para os defensores do Vila Nova, que seguraram a vitória fora de casa e que garante ao time os 100% de aproveitamento da competição.

O CRB volta a campo já na próxima terça-feira para enfrentar o Fortaleza, às 21h30, no Castelão. Enquanto isso, o Vila Nova jogará no sábado diante do Sampaio Corrêa, às 16h30, no Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 1 VILA NOVA

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Anderson Conceição, Everton Sena e Diego; Lucas, Tinga, Willians (Willians Santana), Diego Rosa (Juninho Potiguar) e Edson Ratinho; Rafael Costa (Neto Baiano). Técnico: Júnior Rocha.

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Wellington Reis (Joãozinho), Geovane e Elias (Moacir); Lincom (Keké), Mateus Anderson e Reis. TÉCNICO: Hemerson Maria.

GOL - Elias, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS - Willians Santana (CRB); Gastón Filgueira (Vila Nova).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).