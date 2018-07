Na estreia de técnico, Noroeste ganha pela primeira vez no Paulistão BAURU - O Noroeste demorou sete rodadas, mas finalmente conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista de 2011 em grande estilo. Logo na estreia do técnico Lori Sandri, que substituiu Luciano Dias, o time de Bauru goleou o Mogi Mirim, de virada, por 4 a 1, neste sábado, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.