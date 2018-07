Na estreia de técnico, Stuttgart goleia e deixa lanterna

O Stuttgart conseguiu um alívio na briga contra o rebaixamento nesta sexta-feira, na abertura da 13.ª rodada do Campeonato Alemão. Mesmo jogando fora de casa, goleou o Freiburg por 4 a 1 na estreia do técnico holandês Huub Stevens, contratado para tentar mais uma vez salvar a equipe da degola.

Com a vitória, o Stuttgart foi a 12 pontos e deixou provisoriamente a lanterna do Alemão. As quatro últimas colocações, porém, seguem ocupadas por equipes de enorme tradição no país: Werder Bremen, Borussia Dortmund, Stuttgart e Hamburgo. O Freiburg também tem 12 pontos, ficando na frente pelos critérios de desempate.

Harnik marcou duas vezes, fazendo o primeiro e o quarto gols da goleada. Darida chegou a empatar num chute de fora da área, mas Gruezo e Werner voltaram a colocar o Stuttgart na frente. Quando o placar já estava 3 a 1, Mitrovic foi expulso, deixou o Freiburg com 10 jogadores e impediu qualquer chance de reação.

A passagem do treinador holandês é a segunda pelo Stuttgart. Stevens havia assumido o time em março e, com uma boa sequência de jogos, fez a equipe escapar da queda. Mas, ao fim do campeonato, pediu demissão. E o time contratou Armin Veh, técnico que levou o Stuttgart ao título do Campeonato Alemão em 2007. Sem sucesso neste início de temporada europeia, Veh se demitiu na segunda-feira passada.