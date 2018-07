Na estreia de Tite, Corinthians derrota Palmeiras

Além de encerrar uma sequência de sete partidas sem vitórias, o resultado sobre o Palmeiras deixou o Corinthians na terceira posição com 53 pontos, apenas um atrás de Fluminense e Cruzeiro, que ainda joga neste domingo contra o Atlético Mineiro.

O Palmeiras, por sua vez, perdeu uma invencibilidade de nove partidas - contabilizando jogos do Brasileirão e da Copa Sul-Americana - e estacionou nos 44 pontos, caindo para as posições intermediárias.

Com a chegada do novo treinador, o Corinthians mostrou ânimo redobrado e dominou o primeiro tempo, aproveitando sobretudo as laterais. Pela esquerda, Bruno Cesar, Jucilei e Ronaldo davam trabalho à defesa do Palmeiras, que apresentava certa lentidão e não conseguia sair para o ataque.

E depois de muito pressionar, o gol corintiano saiu aos 23 minutos. Novamente pela esquerda, Roberto Carlos tocou para Bruno Cesar, que ajeitou e bateu firme de fora da área. A bola desviou em Marcos Assunção e tirou completamente Deola da jogada.

O gol do Corinthians acordou o Palmeiras, que finalmente resolveu ir ao ataque. Com Valdívia poupado no primeiro tempo, a equipe tinha dificuldades na armação e pouco produzia. O Corinthians apostava no contra-ataque, mas sem conseguir segurar a bola no campo ofensivo. E assim, a partida foi para o intervalo sem maiores chances criadas.

No segundo tempo, já com Valdivia em campo, o Palmeiras melhorou. Passou a pressionar o adversário e criou algumas boas chances com Tinga e Marcos Assunção, mas Julio Cesar fazia partida segura e evitava o gol de empate. Foram ao menos duas boas defesas do goleiro em cobranças de falta - uma delas desviada por Danilo - do volante.

Mas quando o Palmeiras mais pressionava no segundo tempo, Valdivia sentiu a contusão e precisou ser substituído por Dinei. A equipe, então, caiu de produção e o Corinthians segurou a vitória com certa tranquilidade.

O Corinthians enfrenta agora o Flamengo, no Engenhão, na quarta-feira. E o Palmeiras, que enfrenta o Atlético Mineiro no meio de semana pela Copa Sul-Americana, recebe o Goiás no sábado.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Corinthians - Júlio César; Alessandro, William, Chicão, Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Bruno César (Danilo); Iarley (William Morais) e Ronaldo. Técnico: Tite.

Palmeiras - Deola; Luis Felipe (Patrik), Danilo, Fabrício e Rivaldo; Tinga, Edinho, Marcos Assunção e Lincoln (Valdivia, depois Dinei); Luan e Kléber. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gol - Bruno Cesar, aos 23 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Heber Roberto Lopes (Fifa-PR).

Cartões amarelos - William, Elias e Marcos Assunção.

Público - 32.391 pagantes.

Renda - R$ 1.085.683,50.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).