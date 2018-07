Na estreia de Vadão, São Caetano perde do Vila Nova

Com este resultado positivo, o Vila Nova chegou aos 14 pontos, alcançando a sétima posição, a três pontos do grupo de acesso, o chamado G-4. Em contrapartida, o São Caetano, com apenas dez pontos ganhos, ocupa a 14.ª colocação, e poderá terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Com maior presença no campo do São Caetano, o Vila Nova criou mais oportunidades e saiu vencedor no primeiro tempo. Aos 31 minutos, Ricardinho cobrou falta da intermediária, pela esquerda, a bola teve um leve desvio na trajetória e enganou o goleiro Luiz, que nada pôde fazer para impedir o gol. O São Caetano não conseguiu ameaçar o time goiano, e graças a atuação do goleiro o placar não foi maior.

No segundo tempo, o Vila manteve a maior posse de bola e a iniciativa do jogo. Aos 11 minutos, ampliou o placar com o atacante Leandro Cearense, que, após cruzamento da esquerda, mergulhou para fazer 2 a 0. Apesar das alterações feitas por Vadão, o São Caetano não ameaçou na segunda etapa e o Vila Nova conseguiu somar preciosos três pontos.

Na próxima terça-feira, o Vila Nova enfrentará o Paraná, em Curitiba, a partir das 21 horas. Enquanto isso, o São Caetano recebe o ASA.

FICHA TÉCNICA:

Vila Nova 2 x 0 São Caetano

Vila Nova - Michel Alves; Henrique, Augusto e Bruno (John Lennon); Luizinho, Jairo, Adilson, Ricardinho e Luiz Fernando (Wando); Roni e Leandro Cearense (Juninho). Técnico - Hélio dos Anjos.

São Caetano - Luiz; Artur, Jean Rolt, Thiago Martinelli e Diego Corrêa; Augusto Recife, Allan (Walter Minhoca), Souza e Kléber (Luciano Mandi); Antônio Flávio (Nunes) e Geovane. Técnico - Vadão.

Gols - Ricardinho, aos 31 minutos do primeiro tempo, e Leandro Cearense, aos 11 minutos do segundo tempo.

Árbitro - João Bosco Satiro da Nóbrega (PB).

Cartões amarelos - Henrique, Kléber e Thiago Martinelli.

Renda - R$ 46. 627,00.

Público - 7.250 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia.