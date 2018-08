Na estreia de Vinicius Junior, Real Madrid perde para o Manchester United

Em noite de estreias de brasileiros, Fred teve mais o que comemorar do que Vinicius Junior. Nesta terça-feira, o Manchester United superou o Real Madrid por 2 a 1, em duelo que teve todos os seus gols marcados no primeiro tempo e foi válido pela International Champions Cup, um torneio amistoso de pré-temporada que envolve alguns dos principais clubes do futebol europeu.

+ Real Madrid confirma Milan como adversário do Troféu Santiago Bernabéu

O Hard Rock Stadium, em Miami, atraiu 64.141 espectadores nesta terça. E eles acompanharam a primeira partida de Vinicius Junior pelo Real Madrid. O jovem, de apenas 18 anos, recém-contratado junto ao Flamengo, foi titular, ficando em campo por cerca de 65 minutos, período em que exibiu bom futebol. Aberto pelas pontas, criou boas jogadas, chegou a aplicar pedaladas, e, na sua principal jogada, Bale quase marcou para o time espanhol.

Além de Vinicius Junior, o amistoso marcou a estreia de outro brasileiro, Fred, que foi contratado pelo Manchester United junto ao Shakhtar Donetsk. O meio-campista, convocado por Tite para a Copa do Mundo da Rússia, teve atuação segura, auxiliando especialmente na saída de jogo.

Mas o brilho do amistoso ficou com Alexis Sánchez. O chileno abriu o placar da partida aos 17 minutos, marcando com um chute rasteiro após cruzamento de Darmian. Depois, aos 26, Sánchez recebeu lançamento de Juan Mata e ajeitou para Herrera finalizar, fazendo 2 a 0. O gol do Real Madrid saiu nos acréscimos da etapa inicial, quando Theo cruzou e Benzema desviou às redes.

Após seu primeiro jogo na pré-temporada, o Real Madrid voltará a jogar pela International Champions Cup será no sábado, em Landover, diante da Juventus. Já o Manchester, que havia batido o Milan nos pênaltis após empate por 1 a 1 e sido goleado por 4 a 1 pelo Liverpool, encerrou a sua participação no torneio. No dia 5, o time fará amistoso com o Bayern de Munique na Alemanha.

Já o Tottenham superou o Milan por 1 a 0, em Minneapolis. N'Koudou marcou o único gol da partida.