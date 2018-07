Na estreia de Xabi Alonso, Bayern empata com o Schalke 04

No jogo que marcou a estreia do volante Xabi Alonso com a camisa do Bayern de Munique, o time comandado por Pep Guardiola não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Schalke 04, neste sábado, em Berlim, pelo Campeonato Alemão. O resultado deixou os atuais bicampeões nacionais na quinta posição da tabela, com quatro pontos, enquanto a equipe da casa está no 13.º lugar, com apenas um.

Apresentado no dia anterior como reforço, Xabi Alonso já iniciou o confronto deste sábado como titular e atuou por 68 minutos, antes de precisar ser substituído por causa de problemas musculares. Durante este período em campo, já mostrou liderança e gesticulou bastante para orientar seus companheiros no meio-campo do Bayern.