Na estreia de Xavi, Barcelona joga bem, vence Espanyol e quebra jejum de vitórias

Na estreia de Xavi Hernández, o Barcelona jogou bem e derrotou o Espanyol, por 1 a 0, neste sábado, no Camp Nou, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o Barça, com cinco vitórias, cinco empates e três derrotas, alcançou os 20 pontos, na sexta colocação, enquanto o Espanyol ficou com 17, na 11ª posição.

O primeiro tempo foi todo do Barcelona, que criou muitas oportunidades, tocou bem a bola, mas falhou nas finalizações. Com isso, quase sofreu um castigo aos 42 minutos, quando Raul de Tomas fez Marc-Andre ter Stegen realizar espetacular defesa.

A etapa final começou e logo aos três minutos o árbitro marcou pênalti em Depay, em um lance bastante polêmico. O atacante holandês bateu com frieza e abriu o placar.

O domínio permaneceu com o Barcelona, mas não foi traduzido em mais gols. O grande público presente ao Camp Nou (70 mil torcedores) ficou apreensivo nos momentos finais, quando o Espanyol, aparentemente mais bem preparado fisicamente, aumentou o ritmo e criou duas oportunidades de ouro com Dimata e Raul de Tomas. O dérbi da Catalunha foi emocionante.

OUTROS RESULTADOS

O líder Sevilla só empatou com o Deportivo Alavés, por 2 a 2, e ficou com os mesmos pontos 28 pontos da Real Sociedad, que entra em campo neste domingo. O Atlético de Madrid também sofreu para derrotar o Osasuna, por 1 a 0, gol marcado pelo zagueiro Felipe, aos 42 minutos do segundo tempo.

Em outro duelo deste sábado, Celta de Vigo e Villarreal empataram por 1 a 1, em gols marcados por intermédio de falhas dos goleiros.