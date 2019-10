Na estreia de Zé Ricardo, Inter pega o Bahia e busca arrancada por Libertadores

Anunciado como novo técnico do Internacional na última segunda-feira, Zé Ricardo fará seu primeiro jogo à frente do time colorado neste sábado. O adversário será o Bahia, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter contratou Zé Ricardo confiando na capacidade de o treinador levar a equipe gaúcha à Copa Libertadores, feito que ele alcançou com o Vasco em 2017. No momento, o time colorado tem 42 pontos e aparece na sexta posição, a última entre os que se classificam à próxima edição do torneio continental.

A ideia é recuperar o ânimo dos jogadores e emplacar uma arrancada capaz de alçar o Inter entre os quatro primeiros colocados e, dessa forma, garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Quatro pontos separam a equipe colorada do São Paulo, o atual quarto colocado.

"Não será fácil. Há vários clubes lutando por este objetivo (Libertadores), mas acreditamos que pela força, a camisa pesadíssima, os aspectos, podemos fazer acontecer", disse Zé Ricardo em sua apresentação. Entre os desafios do comandante estão recuperar a confiança do elenco, tornar o time mais agressivo e reduzir a instabilidade recente.

Zé Ricardo indicou que usará uma formação mais ofensiva em comparação à adotada pelo seu antecessor Odair Hellmann e à utilizada pelo interino Ricardo Colbachini nos dois jogos em que esteve à frente da equipe. Ele prepara novidades e deve mudar o esquema e as peças, especialmente do meio para frente.

O treinador não terá o volante Patrick, suspenso. O veterano D'Alessandro também é desfalque por suspensão. Em contrapartida, Rodrigo Lindoso, recuperado de dores musculares na coxa esquerda, volta a ficar à disposição. Rafael Sóbis é outro que retorna de lesão. Ele se livrou de um problema muscular e deve começar a partida no banco.

É provável que Guilherme Parede seja titular na vaga de Patrick. Na frente devem estar as principais alterações: Neilton e Wellington Silva. Eles formarão o trio ofensivo com o peruano Paolo Guerrero. Nico López treinou entre os reservas nas últimas atividades e deve ir para o banco.