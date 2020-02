Na estreia dos titulares, Athletico-PR leva gol no fim e empata com o Paraná

O Athletico-PR sofreu um gol no último minuto e empatou por 1 a 1 com o Paraná Clube neste domingo, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. A partida marcou a estreia do time titular rubro-negro em uma partida oficial na temporada. O Athletico utiliza uma equipe aspirante na maior parte do Estadual.

A exceção foi feita porque o técnico Dorival Júnior está tentando dar entrosamento à equipe de olho na Supercopa. Dia 16, às 11h, o Athletico, atual campeão da Copa do Brasil, enfrentará o Flamengo, que faturou o Campeonato Brasileiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O clássico paranaense também marcou a estreia de Dorival Júnior em um jogo oficial pela equipe. Apesar do interesse do Athletico, o Paraná poupou alguns de seus titulares porque na quarta-feira estreará na Copa do Brasil, contra o Palmas.

O Athletico começou melhor a partida e abriu o placar logo aos 2 minutos. Marquinhos Gabriel cobrou o escanteio da esquerda, Erick desviou de cabeça e a bola sobrou para o zagueiro Lucas Halter mandar para as redes. O Paraná empatou aos 44. Marcelo recebeu na área e bateu no canto do goleiro Santos.

Com o resultado, o Athletico caiu para o terceiro lugar, com 10 pontos. O Paraná subiu para oitavo, com cinco. O Cascavel lidera com 12. Na próxima rodada, os reservas do Athletico, sob o comando de Eduardo Barros, visitarão o líder, no domingo. No mesmo dia, o Paraná receberá o Cianorte.