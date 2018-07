Na estreia em casa de técnico, ABC vence após oito derrotas seguidas

O técnico Márcio Fernandes provou que é pé quente nesta terça-feira. Em sua estreia em casa no lugar de Geninho, o ABC voltou a vencer um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B após oito derrotas consecutivas. Diante do Brasil-RS, no estádio Frasqueirão, em Natal, o clube potiguar fez 1 a 0, pela abertura da 17.ª rodada.

A última vez que o ABC tinha saído de campo com uma vitória aconteceu há mais de um mês, no dia 16 de junho, quando bateu o Goiás por 2 a 1, pela oitava rodada. O resultado levou o clube aos 15 pontos, ainda na 19.ª e penúltima posição. O time gaúcho é o 15.º colocado, com 20. Os jogadores do ABC entraram em campo dispostos a mostrar um bom futebol para o novo comandante. Acuado, o Brasil-RS não conseguia deixar o campo de defesa e acabou pressionado. Com oito minutos, Gegê cobrou falta, a bola desviou na barreira e passou tirando tinta da trave.

O time potiguar continuou melhor e acabou premiado aos 44 minutos. Jonathan Bocão avançou pela direita e recebeu um lindo lançamento. O lateral-direito dominou, olhou para a área e caprichou no cruzamento. Gegê se adiantou na primeira trave e cabeceou forte para dentro do gol.

O segundo tempo teve um rendimento mais baixo, com o Brasil-RS pecando nos passes e não conseguindo levar sustos ao ABC. O mandante aproveitava para sair pelas laterais. Aos 12 minutos, Jonathan Bocão levantou para a área e Dalberto cabeceou por cima.

Novamente o ABC teve uma boa oportunidade com Gegê. O camisa 10 recebeu o passe de Erivélton e chutou muito forte de fora da área. O goleiro Marcelo Pitol conseguiu defender. Um minuto depois, o Brasil-RS teve a sua única chance com Cassiano, mas Edson defendeu.

Os dois times voltam a campo somente na próxima terça-feira. O ABC visita o Oeste, às 20h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP). O Brasil-RS recebe o Boa, às 19h15, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Os jogos serão válidos pela 18.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 x 0 BRASIL-RS

ABC - Edson; Jonathan Bocão, Filipe, Cleiton e Levy (Arez); Anderson Pedra, Márcio Passos, Erivélton (Fessin) e Gegê; Dalberto (Túlio Renan) e Daniel Cruz. Técnico: Márcio Fernandes.

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Evaldo e Breno; Itaqui, João Afonso, Nem (Aloísio) e Wagner (Misael); Marcinho e Rodrigo Silva (Cassiano). Técnico: Clemer.

GOL - Gegê, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Márcio Passos e Túlio Renan (ABC); Breno e Juninho (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).