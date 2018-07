Na estreia na Série B, Goiás vence Barueri por 1 a 0

Apontado como um dos principais favoritos ao acesso, o Goiás não fez uma boa partida e mostrou muitos erros, mas saiu na frente com três pontos na tabela de classificação. Já o Barueri, que voltou para a cidade da Grande São Paulo após passagem por Presidente Prudente, perdeu a primeira no seu retorno.

O primeiro tempo foi muito truncado e com poucas chances de gol. O Barueri não se intimidou por jogar fora de casa e teve mais posse, enquanto o Goiás não se encontrou. Depois de um início apagado, o time da casa voltou mais aceso para a etapa final e não demorou para tirar o zero do placar. Aos 10 minutos, Marcelo Costa cobrou falta da direita e o zagueiro Rafael Toloi subiu mais alto que a zaga rival para testar para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Barueri precisou sair para o jogo e deu mais espaços para o Goiás, que no entanto se mostrou satisfeito com a vantagem e só administrou o resultado.

O Barueri volta a campo na próxima sexta contra o Bragantino, às 21 horas, em Barueri. Já o Goiás vai até o Recife para enfrentar o Náutico, no sábado (dia 28), às 16h20, no estádio dos Aflitos.

Ficha técnica

Goiás 1 x 0 Barueri

Goiás - Pedro Henrique; Marcão, Rafael Tolói e Ernando; Oziel, Amaral, Carlos Alberto, Marcelo Costa (Robert) e Digão (Valmir Lucas); Felipe Amorim e Guto (Assuério). Técnico: Artur Neto.

Barueri - João Paulo; Douglas, Alceu e Rodrigo Arroz; Rafael Tesser (Ruan), Audálio (Léo Gamalho), Saldanha, Danilo Sacramento (Tiago Tremonti) e William Henrique; Eraldo e Elivelton. Técnico: Sérgio Soares.

Gol - Rafael Tolói, aos 10 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Marcão (Goiás); Danilo Sacramento, Audálio e William Henrique (Barueri).

Árbitro - Jânio Pires Gonçalves (TO).

Renda - R$ 20.390,00.

Público - 1.652 pagantes.

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).