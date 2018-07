Na estreia pela seleção, Messi foi expulso após 90 segundos em campo

Lionel Messi vestirá a camisa da Argentina pela 88.ª vez neste sábado contra o Irã e se tornará o sétimo jogador com mais jogos pela seleção. O craque deixará para trás Ariel Ortega e ficará a apenas três jogos de Diego Maradona, que soma 91 partidas no total. A estreia do jogador do Barcelona, porém, foi frustrante: 30 segundos depois de entrar em campo, Messi acabou expulso de campo.

O fato deu-se no dia 17 de agosto de 2005, em um amistoso contra a Hungria, disputado em Budapeste. A Argentina venceu por 2 a 1, gols de Maxi Rodríguez e Gabriel Heinze. O jogo aconteceu 49 dias depois da final da Copa das Confederações, marcada pela goleada do Brasil por 4 a 1.

Aos 18 anos, Messi entrou em campo aos 19 minutos da etapa final e, depois de 40 segundos, acertou o rosto do marcador húngaro ao tentar escapar da falta na entrada da área. A expulsão foi consumada em seguida, após muita pressão dos jogadores argentinos - liderados pelo capitão Sorín.

O início desastroso não impediu a participação na Copa da Alemanha, em 2006. Ele voltou a ser convocado pelo técnico José Pekerman. No dia 16 de junho daquele ano, o craque argentino entrou na partida contra Sérvia e Montenegro aos 29 minutos do segundo tempo - a segunda da Argentina no torneio. Em 16 minutos, o jovem jogador deu uma assistência para o gol de Crespo e também deixou sua marca na vitória por 6 a 0.

Desde então, Messi disputou mais sete partidas em Mundiais. Na Copa 2010, o camisa 10 argentino não balançou as redes, mas deu quatro assistências. Na estreia do Mundial no Brasil, o craque brilhou na etapa final do jogo contra a Bósnia ao marcar o segundo gol na vitória por 2 a 1. Nove anos depois da estreia, Messi soma 39 gols, com média de 0,45 gol por confronto.