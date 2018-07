Na estreia pela Série B, Vila Nova derrota o Bragantino por 3 a 1 em Goiânia Em uma noite inspirada do experiente Robston, o Bragantino não teve a estreia que imaginava no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, o time paulista chegou a buscar o empate, mas perdeu para o Vila Nova por 3 a 1, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.