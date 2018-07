Na Europa, Mano Menezes assiste a jogo da Copa dos Campeões

SÃO PAULO - Em viagem à Espanha, o ex-técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, aproveitou para ir nesta quarta-feira ao Santiago Bernabéu acompanhar o jogo entre Real Madrid e Manchester United, pelas oitavas de final da Copa dos Campeões. Nesta quinta-feira, ainda em Madri, ele vai ao estádio Vicente Calderón, onde jogam Atlético de Madri e Rubin Kazan pela segunda fase da Liga Europa.

Mano está na Europa apenas a "passeio" de acordo com a filha e assessora de imprensa, Camilla Menezes. Depois de passar pela Espanha, ele vai a Portugal onde encontrará alguns amigos e também assistirá a alguns jogos. Não estão agendadas visitas a clubes ou participação em cursos de reciclagem profissional. O seu retorno ao Brasil está previsto para o início do próximo mês.

Demitido da seleção brasileira em novembro, Mano tem evitado a imprensa e aparições em público. Desempregado, o treinador aproveitou o tempo livre para curtir a família e viajar. Desde o fim do ano passado, o seu nome esteve cotado em vários clubes do País, entre eles Internacional (que contratou o também ex-técnico da seleção Dunga), Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Mano, no entanto, só deve voltar a trabalhar no segundo semestre.

Tanto Camilla como o empresário do treinador, Carlos Leite, dizem que apenas quando voltar de viagem é que ele começará a pensar no retorno ao trabalho. Seu desejo é arrumar emprego em um clube da Europa.