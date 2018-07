Na Europa, Ronaldo divulga Copa das Confederações

O ex-atacante Ronaldo foi para a Europa integrar uma comitiva brasileira que divulgaria a disputa da Copa das Confederações no continente. Membro do Comitê Organizador Local, ele esteve com o secretário-executivo do Ministério do Esporte, Luis Fernandes, em Turim, na Itália, neste domingo.

Extremamente reconhecido no país, até por suas passagens por Inter de Milão e Milan, o ex-jogador concedeu uma entrevista coletiva na qual pediu a presença do povo italiano no Brasil para acompanhar a competição, que acontecerá entre os dias 15 e 30 de junho. A Itália está no Grupo A, ao lado da seleção brasileira, do México e do Japão.

Além de falar sobre o torneio, Ronaldo comentou sobre o primeiro jogo-teste do Maracanã, no qual atuará em um amistoso com o ex-atacante Bebeto, outro membro do COL. "Em 27 de abril, mais de 25 mil pessoas, incluindo aquelas que trabalharam no local e suas famílias, estão convidadas a assistir ao primeiro ensaio geral do estádio. O encontro terá nomes como Bebeto, Zico, Romário e muitos outros."

A próxima parada da comitiva brasileira será no outro país europeu que participará da competição: a Espanha. Nesta terça-feira, ela estará na cidade de Madri. Uma entrevista coletiva está marcada para as 11h30 (horário local), na Ciudad de Fútbol, sede da Real Federação Espanhola de Futebol.