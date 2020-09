Na expectativa por Thiago Neves, Sport enfrenta Fluminense na Ilha do Retiro

O técnico Jair Ventura ganhou um reforço de peso para o duelo contra o Fluminense neste domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Principal reforço do Sport na temporada, o meia Thiago Neves já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e se colocou à disposição do técnico Jair Ventura. A expectativa é que fique como opção no banco de reservas.

Jair Ventura, por sinal, terá alguns desfalques para o duelo. O treinador não poderá contar com o lateral Sander e o atacante Marquinhos, ambos suspensos. Nos treinamentos durante a semana, colocou Luciano Juba pela esquerda. Já o trio de ataque foi formado por Hernane Brocador, Leandro Barcia e Rogério.

"Confesso que estou bem ansioso, porque já tem um tempo que eu não jogo. Continuei treinando, me preparando, porque sabia que uma hora iriam precisar de mim para jogar. Então, se o Jair precisar, espero fazer a minha estreia já no domingo", disse Thiago Neves.

Vindo de dois tropeços consecutivos, o Sport aparece com 11 pontos na tabela de classificação, precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

"São jogos muito nivelados. Apesar de não ter torcida, jogar em casa faz diferença. Temos que sempre fazer o dever de casa. Vamos enfrentar uma grande equipe, mas almejamos coisas grandes na competição e precisamos vencer", declarou Luan Polli.