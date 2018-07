Na final, Corinthians quer adiar jogos do Brasileirão A direção do Corinthians não quer mais saber de perder pontos no Campeonato Brasileiro por causa da escalação da equipe reserva e entraria na manhã desta quinta-feira, na CBF, com um pedido formal para que os jogos contra Botafogo (dia 30, no Pacaembu, entre as duas decisões da Libertadores) e Sport (8 de julho, na Ilha do Retiro, logo após o confronto de volta) sejam adiados.