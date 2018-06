Na França, Alexandre Mattos busca novo zagueiro para o Palmeiras

Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, viajou nessa semana para a França para tentar alinhar a contratação de um novo zagueiro para a equipe. À princípio, três nomes interessam ao executivo do clube Alviverde: Jemerson, Dante e Naldo. Esse novo reforço chegaria para a segunda fase da Copa Libertadores – a fase de grupos termina apenas no final de maio.

+ Dudu acerta renovação de contrato com o Palmeiras por mais dois anos

+ Palmeiras vende 24 mil ingressos antecipados para clássico com o São Paulo

Na capital francesa, Mattos assiste ao confronto entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O diretor viajou para a Europa em companhia de Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, proprietários da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM), que patrocinam o clube – Leila, inclusive, postou em seu Instagram uma foto com Neymar da Silva Santos, pai de Neymar, com uma camisa do Palmeiras.

A busca por zagueiros passou a ser mais intensa na últimas semanas. Antonio Carlos e Thiago Martins têm sido os titulares do setor, mas invariavelmente são criticados após resultados ruins. Luan e Juninho, reservas que entraram em campo contra o São Caetano, na última segunda-feira, quando o time perdeu por 1 a 0, falharam na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado e não agradam a maior parte da torcida.

O Palmeiras gostaria de conseguir o reforço por empréstimo . Entre os focos do diretor Alviverde, Jemerson seria o preferido da comissão técnica. Revelado pelo Atlético-MG e com passagens pela seleção brasileira, o zagueiro tem 25 anos, atua no Monaco e tem contrato com o clube monegasco até 30 de junho de 2020.

O clube também teria interesse em Dante e Naldo. Dante durante anos jogou na Alemanha (teve passagens por Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique e Wolfsburg) e defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 – foi titular da equipe na derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal do torneio. O zagueiro está no Nice, tem contrato até 30 de junho de 2019. Já Naldo está com 29 anos e atua no futebol da Espanha (joga no Espanyol).

O próximo jogo do Palmeiras será na quinta-feira, 8 de março, às 20h30, quando disputa o clássico com o São Paulo, no Allianz Parque, válido pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista.